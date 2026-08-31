दिल्ली में SIR : एक तिहाई मतदाताओं के नाम सूची से हटा, मटियाला विधानसभा में सबसे अधिक वोटर
चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार के SIR में युवाओं के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों के आंकड़ों पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है.
Published : August 31, 2026 at 6:58 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आगामी चुनावी सरगर्मी के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने SIR के तहत संशोधित ड्राफ्ट मतदाता सूची आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है. जारी किए गए इन ताजा आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में SIR शुरू होने से पहले जहां कुल मतदाताओं की संख्या 1, 45,10,299 थी. वहीं SIR के बाद मतदाताओं की संख्या सिर्फ 97,53,577 बची है. यानि एक तिहाई मतदाताओं की संख्या ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दी गई है. इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत मतदाताओं के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का सिलसिला आज यानी 31 अगस्त से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा.
निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त आधिकारिक ड्राफ्ट रोल के मुताबिक, कुल 97,53,577 मतदाताओं में पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या में संतुलन साफ झलकता है. राजधानी में कुल 49,88,993 पुरुष मतदाता और 47,64,137 महिला मतदाता पंजीकृत हैं. इसके अलावा, थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 447 दर्ज की गई है.
युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी:
इस बार के SIR में युवाओं के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों के आंकड़ों पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के बीच नए मतदाताओं (युवाओं) की संख्या 1,03,870 है. वहीं दूसरी ओर, समाज के वरिष्ठ स्तंभों यानी 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की कुल संख्या 40,871 है. इसमें भी खास तौर पर 100 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले मतदाताओं की संख्या 189 दर्ज की गई है.
क्षेत्रवार बड़ा अंतर: मटियाला सबसे बड़ा, दिल्ली कैंट सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र
दिल्ली के भौगोलिक और जनसांख्यिकीय वितरण पर नजर डालें तो निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में भारी अंतर देखने को मिलता है. आंकड़ों के अनुसार, मटियाला विधानसभा क्षेत्र (AC-34) दिल्ली का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र बनकर उभरा है, जहां मतदाताओं की कुल संख्या 3,33,057 है. इसी के साथ मतदाताओं की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में सबसे अधिक 430 पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं. इसके ठीक विपरीत, दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र (AC-38) सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है, जहां मतदाताओं की संख्या मात्र 41,654 है और यहां सबसे कम 90 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक शर्मा ने स्पष्ट किया है कि जिन नागरिकों के नाम ड्राफ्ट सूची में छूट गए हैं या जिनके विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है, वे निर्धारित अवधि (30 सितंबर तक) के भीतर अपने फॉर्म भरकर दावे या आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. इसके उपरांत, नोटिस चरण और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी और अंततः 4 नवंबर 2026 को दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी. जिला प्रशासन और चुनाव आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपनी प्रविष्टियों की जांच करने की अपील की है.
दावे और आपत्तियों का शेड्यूल
- ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन: 31.08.2026
- दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि: 31.08.2026 से 30.09.2026
- नोटिस चरण एवं दावों-आपत्तियों का निस्तारण: 31.08.2026 से 29.10.2026
- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 04.11.2026
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