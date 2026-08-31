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दिल्ली में SIR : एक तिहाई मतदाताओं के नाम सूची से हटा, मटियाला विधानसभा में सबसे अधिक वोटर

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आगामी चुनावी सरगर्मी के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने SIR के तहत संशोधित ड्राफ्ट मतदाता सूची आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है. जारी किए गए इन ताजा आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में SIR शुरू होने से पहले जहां कुल मतदाताओं की संख्या 1, 45,10,299 थी. वहीं SIR के बाद मतदाताओं की संख्या सिर्फ 97,53,577 बची है. यानि एक तिहाई मतदाताओं की संख्या ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दी गई है. इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत मतदाताओं के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का सिलसिला आज यानी 31 अगस्त से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा.

निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त आधिकारिक ड्राफ्ट रोल के मुताबिक, कुल 97,53,577 मतदाताओं में पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या में संतुलन साफ झलकता है. राजधानी में कुल 49,88,993 पुरुष मतदाता और 47,64,137 महिला मतदाता पंजीकृत हैं. इसके अलावा, थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 447 दर्ज की गई है.

युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी:

इस बार के SIR में युवाओं के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों के आंकड़ों पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के बीच नए मतदाताओं (युवाओं) की संख्या 1,03,870 है. वहीं दूसरी ओर, समाज के वरिष्ठ स्तंभों यानी 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की कुल संख्या 40,871 है. इसमें भी खास तौर पर 100 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले मतदाताओं की संख्या 189 दर्ज की गई है.

क्षेत्रवार बड़ा अंतर: मटियाला सबसे बड़ा, दिल्ली कैंट सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र