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दिल्ली में वोटर्स की लिस्ट होगी 'साफ', क्या आपका नाम तो नहीं कट रहा? जानें क्या कहता है ताजा डेटा

नई दिल्ली: दिल्ली में चल रहे 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) के तीसरे चरण का काम अब अंतिम पड़ाव पर है. बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा डोर टू डोर विजिट खत्म हो चुका है. 17 अगस्त, 2026 तक के ताजा आंकड़ों ने राजधानी के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है. कयास लगाए जा रहे हैं कि इस प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जा सकते हैं, जिससे हर तीन में से एक मतदाता का नाम लिस्ट से बाहर होने की चर्चा है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा 24 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिससे स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी.

दिल्ली में कुल 1,45,10,299 मतदाता हैं, जिनमें से अभी तक कुल 67.18% फॉर्म ही डिजिटाइज हो पाए हैं. डिजिटाइजेशन के मामले में 'साउथ ईस्ट' जिला 56.32% के साथ सबसे पीछे चल रहा है. वहीं 'आउटर नॉर्थ' जिले में काम की रफ्तार सबसे तेज है, जहां 75.68% फॉर्म डिजिटाइज हो चुके हैं.

दिल्ली में SIR को लेकर जिलेवार डेटा (ETV Bharat)

जानिए अब आगे क्या होगा: चुनाव आयोग का स्पष्ट लक्ष्य है कि 'कोई भी पात्र नागरिक छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो'. 24 अगस्त को ड्राफ्ट सूची आने के बाद पता चलेगा कि कितने नामों को सत्यापन के बाद हटाया गया है और कितने नए नाम जोड़े गए हैं. तब तक मतदाता अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर अपनी जानकारी वेरिफाई करवा सकते हैं.