ETV Bharat / state

भीलवाड़ा में एसआईआर: कलेक्टर बोले, 'अन्य प्रदेशों में जॉब करने वालों ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई'

भीलवाड़ा: देश के कई राज्यों में SIR अभियान चल रहा है. इसके तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची के सत्यापन के लिए फॉर्म भर रहे हैं. जिला कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने बताया कि जिले से जो लोग दूसरे प्रदेश में नौकरी या मजदूरी करते हैं, वे ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए मतदाता सूची में अपना नाम का सत्यापन करवा सकते हैं. उनको यहां फिजिकली उपस्थित होने की जरूरत नहीं है.

जसमीत सिंह संधू ने बताया कि जिले में कुल 19 लाख 21 हजार 127 मतदाता हैं. इनमें से 88.69% वोटर कार्ड डिजिटाइजेशन व फार्म कलेक्शन का काम पूरा कर चुके हैं. वहीं 2 लाख 17 हजार 305 मतदाताओं का अभी तक डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है. 4 दिसंबर तक निर्वाचन विभाग की डिजिटाइजेशन की तारीख निश्चित है. उससे पहले हमारा प्रयास रहेगा कि काम पूरा कर लिया जाए. उन्होंने मतदाताओं से अपील कि है कि अपने गणना प्रपत्र का फॉर्म भरकर जल्द बीएलओ को सबमिट कर दें. जिससे डिजिटाइजेशन हो सके.