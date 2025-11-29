ETV Bharat / state

भीलवाड़ा में एसआईआर: कलेक्टर बोले, 'अन्य प्रदेशों में जॉब करने वालों ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई'

जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में 88.69% वोटर कार्ड डिजिटाइजेशन और फार्म कलेक्शन का काम पूरा हो चुका है.

भीलवाड़ा जिला कलेक्टर (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 29, 2025 at 1:22 PM IST

Updated : November 29, 2025 at 1:30 PM IST

भीलवाड़ा: देश के कई राज्यों में SIR अभियान चल रहा है. इसके तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची के सत्यापन के लिए फॉर्म भर रहे हैं. जिला कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने बताया कि जिले से जो लोग दूसरे प्रदेश में नौकरी या मजदूरी करते हैं, वे ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए मतदाता सूची में अपना नाम का सत्यापन करवा सकते हैं. उनको यहां फिजिकली उपस्थित होने की जरूरत नहीं है.

जसमीत सिंह संधू ने बताया कि जिले में कुल 19 लाख 21 हजार 127 मतदाता हैं. इनमें से 88.69% वोटर कार्ड डिजिटाइजेशन व फार्म कलेक्शन का काम पूरा कर चुके हैं. वहीं 2 लाख 17 हजार 305 मतदाताओं का अभी तक डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है. 4 दिसंबर तक निर्वाचन विभाग की डिजिटाइजेशन की तारीख निश्चित है. उससे पहले हमारा प्रयास रहेगा कि काम पूरा कर लिया जाए. उन्होंने मतदाताओं से अपील कि है कि अपने गणना प्रपत्र का फॉर्म भरकर जल्द बीएलओ को सबमिट कर दें. जिससे डिजिटाइजेशन हो सके.

जिला कलेक्टर ने कहा कि 2002 की मतदाता सूची के अनुसार आपकी मैपिंग में मदद करें. ताकि मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ दस्तावेजों का सत्यापन किया जा सके. मतदाता अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें. जल्द से जल्द फार्म को सबमिट करें. उन्होंने कहा कि जिले में मतदाता सूची कार्यक्रम में लगे सभी अधिकारी व कर्मचारी सक्रिय हैं. जो मतदाता आउट ऑफ स्टेट में नौकरी या मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए निर्वाचन विभाग ने ऑनलाइन ईएफ का सरल विकल्प दिया है. मतदाता voters.eci.gov.in पर जाकर 2002 की वोटर लिस्ट के अनुसार डाउनलोड कर, वापस सबमिट कर सकते हैं. इससे उनको फिजिकली रूप से लिए भीलवाड़ा आने की आवश्यकता नहीं रहेगी.

