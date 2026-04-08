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बनारस में SIR; 6 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे, इस तिथि को जारी होगी फाइनल सूची

जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि, SIR की प्रक्रिया 28 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन के प्रेस कांफ्रेंस के उपरांत हुई थी, उसमें अब हम लोग फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं. 10 अप्रैल को फाइनल प्रकाशन एसआईआर का किया जाएगा. पहले चरण में जो मतगणना प्रपत्र थे, वह लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन कर भरने के बाद वापस करने के लिए कहा गया था. यदि वाराणसी की बात करें तो यहां पर 31 लाख 53000 वोटर पहले थे. गणना फेज में 25 लाख 63000 के करीब मतदाताओं ने अपना फार्म वापस भर के दिया था. उनमें से लगभग 92 फ़ीसदी लोगों की पुरानी 2002 की मतदाता सूची के साथ मैपिंग थी.

वाराणसी : बनारस में SIR की प्रकिया लगभग पूरी हो गई है. इस प्रकिया में जिले में कुल लगभग 25 लाख मतदाताओं की सूची तैयार हुई है. दो लाख नए मतदाता वाराणसी में जुड़े हैं. 10 अप्रैल को फाइनल सूची जारी की जाएगी. बता दें कि, वाराणसी में लगभग 31 लाख से ज्यादा वोटर थे, जिनमें से लगभग 6 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से कटे हैं. जिला प्रशासन के अनुसार इनमें से दो लाख लोग नये वोटर के रूप में जुड़े हैं. साथ ही लगभग 4 लाख ये वे लोग हैं, जो कहीं शिफ्ट हो चुके हैं, या कहीं और के मतदाता बन चुके हैं.

25 लाख होंगे मतदाता : उन्होंने बताया कि, जो 8% लोग बचे थे और जिनके मैपिंग में कुछ त्रुटि थी, उनको नोटिस जारी किया गया था. इस प्रकार SIR का दूसरा नोटिस फेज था, उसमें करीब 94,9000 लोगों को नोटिस जारी किया गया था. सभी लोगों की सुनवाई भी की गई थी, जो कि पूरी हो गई है. सभी लोगों से नोटिस के अनुरूप डॉक्यूमेंट जमा करवा लिए गए हैं. इस सुनवाई के उपरांत करीब 45000 ऐसे लोग मिले हैं, जिन्होंने या तो डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए, या उन्होंने कहीं और खुद को मतदाता बना लिया है. उस प्रकार करीब 45000 लोगों का नाम इस नोटिस पीरियड से हटाया जा रहा है. इस प्रकार यदि हम देखें तो पहले जो लगभग 31 लाख लोग थे, उसमें से सिर्फ 25 लाख लोग जो है वह हमारे मतदाता सूची में आएंगे.

6 लाख नाम है कटे 2 लाख नई वोटर जुड़े: इसके अतिरिक्त SIR की प्रक्रिया के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में लोगों द्वारा फॉर्म 6 भी जमा किया गया है, जिनके नए नाम जोड़ने की भी प्रक्रिया चल रही है. इसके साथ ही SIR के दौरान जो लोग ऐसे मिले थे, जिन्होंने अपना घर बदल लिया या शिफ्ट हो गए थे, तो फार्म 8 के माध्यम से उनकी भी शिफ्टिंग भी कराई जा रही है. इस प्रकार पूरे जनपद में यदि हम देखें तो 190000 लोगों का फार्म से भरा गया, जिनका नए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा गया है. यह एक बहुत बड़ी प्रक्रिया पूरी की गई है इसमें राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके सभी लोगों को साथ में लेकर की इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया गया है. 10 अप्रैल को फाइनल सूची प्रकाशित की जाएगी. उन्होंने बताया कि जनपद में कुल लगभग 6 लाख नाम काटे हैं और 2 लाख नाम लोगों के नाम जुड़े हैं. कुल आंकड़ा देखें तो लगभग चार लाख लोगों के नाम कटे हुए हैं. इनमें शहरी क्षेत्र में ही ज्यादा लोगों के नाम काटे हैं, क्योंकि वहीं ज्यादा लोग शिफ्ट हो गए हैं. ग्रामीण क्षेत्र की संख्या लगभग बराबर है.

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