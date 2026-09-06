ETV Bharat / state

रांची में 7 सितंबर को निर्धारित SIR सुनवाई स्थगित, BLO देंगे अगली तारीख की सूचना

रांचीः उच्च शिक्षा, नगर विकास, खेलकूद एवं पर्यटन विभाग, झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार के आकस्मिक निधन के कारण रांची में 7 सितंबर 2026 को निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित सुनवाई स्थगित कर दी गई है. जिला प्रशासन की ओर से रविवार को इस संबंध में सभी संबंधित मतदाताओं को इसकी जानकारी दी गई.

झारखंड सरकार ने मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन पर 6 और 7 सितंबर को राजकीय शोक घोषित किया है. इसके साथ ही 7 सितंबर को सरकारी अवकाश भी घोषित किया गया है. इसको देखते हुए 7 सितंबर को निर्धारित SIR सुनवाई को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है.

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थगित सुनवाई की अगली तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी. संबंधित मतदाताओं को नई तारीख की जानकारी उनके क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के माध्यम से अलग-अलग दी जाएगी. ऐसे में मतदाताओं को फिलहाल निर्धारित स्थल पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं है.

रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि राजकीय शोक और सरकारी अवकाश के मद्देनजर 7 सितंबर को होने वाली SIR सुनवाई स्थगित की गई है. संबंधित मतदाता किसी तरह की असुविधा या भ्रम की स्थिति में न रहें. उन्हें सुनवाई की अगली तिथि की जानकारी BLO के माध्यम से दी जाएगी. सभी मतदाता BLO की सूचना का इंतजार करें और नई तिथि पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुनवाई में उपस्थित हों.

जिला प्रशासन ने संबंधित सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अगली सूचना मिलने तक इंतजार करें और SIR प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के BLO के संपर्क में रहें. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई की तारीख के संबंध में अलग से सूचना दी जाएगी.