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दिल्ली में SIR पर सवाल: जीवित कामता प्रसाद को रिकॉर्ड में मृत दिखाया! AAP ने EC पर साधा निशाना

कामता प्रसाद के मुताबिक, SIR प्रक्रिया के दौरान उन्हें उनके घर पर कोई फॉर्म नहीं मिला. बाद में जब वह एक कैंप में पहुंचे और मतदाता सूची से संबंधित जानकारी हासिल की, तो उन्हें पता चला कि रिकॉर्ड में उन्हें मृत व्यक्ति के तौर पर दर्ज किया गया है. उन्हें बताया गया कि SIR के तहत सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि वह जीवित हैं और सामान्य रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है.सुल्तानपुरी विधानसभा क्षेत्र के मंगोलपुरी Y ब्लॉक में रहने वाले कामता प्रसाद को रिकॉर्ड में जीवित होने के बावजूद मृत घोषित कर दिया गया. हैरानी की बात यह है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से भी हटा दिया गया. कामता प्रसाद का दावा है कि वह पिछले 35 साल से दिल्ली में रह रहे हैं और लगातार मतदान करते आए हैं. अब उन्होंने अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त कर वोट देने का अधिकार बहाल करने की मांग की है.

कामता प्रसाद ने कहा कि वह 35 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं और हर साल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने सरकार से अपील की है कि उनके दस्तावेजों और मतदाता रिकॉर्ड में हुई गड़बड़ी को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, ताकि उनका वोट देने का अधिकार बरकरार रहे. इस मामले ने SIR के तहत मतदाता सूची के सत्यापन और संशोधन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं.सवाल है कि आखिर सत्यापन के दौरान एक जीवित व्यक्ति को मृत कैसे दर्ज कर दिया गया? क्या संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड की पर्याप्त जांच की गई थी? साथ ही, ऐसी गलती के लिए जिम्मेदारी किसकी तय होगी?

जीवित कामता प्रसाद को रिकॉर्ड में मृत दिखाया (ETV Bharat)

अब संबंधित अधिकारियों के सामने चुनौती है कि पूरे मामले की जांच कर रिकॉर्ड को तत्काल दुरुस्त किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी जीवित मतदाता का नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से न हटे.लोकतंत्र में मताधिकार नागरिक की आवाज है, इसलिए मतदाता सूची में किसी भी तरह की ऐसी गड़बड़ी को गंभीरता से लिया जाना जरूरी है.

आप पार्षद राजेश (ETV Bharat)

आप पार्षद ने चुनाव आयोग को घेरा

इसी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता राजेश ना चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जीवित आदमी को ही मृत घोषित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि वह तीन चार दिन से अपना नाम जुड़वाने के लिए धक्के खा रहा था जैसे ही यह बात मीडिया में आई तो चुनाव आयोग द्वारा उससे फॉर्म 6 भरवाया गया है.

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