ETV Bharat / state

साहब एक बीड़ी पिला दो, मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश ने की अज़ीब फ़रमाइश

घायल बदमाश का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि आरोपी पर लूट, चोरी और गैंगस्टर एक्ट समेत एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं.

मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ के बाद एक बदमाश की अजीब फरमाइश चर्चा का विषय बन गई है. पुलिस की गोली लगने से घायल होने के बाद जहां आमतौर पर आरोपी दर्द से कराहते नजर आते हैं, वहीं इस बदमाश ने पुलिस से इलाज या पानी नहीं बल्कि बीड़ी मांगी.

रविवार देर शाम थाना रामराज पुलिस जमालपुर नहर पटरी पर संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी दौरान एक बाइक सवार युवक को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने का प्रयास किया. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश गोली लगने से घायल हो गया.

पुलिस ने घायल आरोपी को हिरासत में लेकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पूछताछ में उसकी पहचान इनाम के रूप में हुई, जिसके खिलाफ लूट, चोरी और गैंगस्टर एक्ट सहित एक दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए गए हैं. मौके से एक संदिग्ध बाइक, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी बरामद किया गया.

लेकिन इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा चर्चा उस वीडियो की हो रही है, जिसमें घायल बदमाश जमीन पर पड़ा हुआ पुलिसकर्मियों से कहता सुनाई दे रहा है, "साहब, एक बीड़ी पिला दो।" दर्द में होने के बावजूद उसकी यह फरमाइश अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.