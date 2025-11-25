ETV Bharat / state

एसआईआर ड्यूटी में लगे 16 बीएलओ की मौत, छत्तीसगढ़ में नहीं होने देंगे वोट चोरी: पीसीसी चीफ

बैज ने लोगों से कहा कि फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आने पर कांग्रेस द्वारा नियुक्त बीएलए सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे. बैज ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग, बीजेपी का सपोर्ट कर सही मतदाताओं का नाम काट कर फर्जी मतदाताओं को जोड़ रही है. चुनाव आयोग भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए वोट चोरी का काम कर रही है, कई राज्यों में फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं.

कवर्धा: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज मंगलवार को एक दिवसीय प्रवास पर कवर्धा पहुंचे. पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. शहर के वार्ड क्रमांक 16 में उन्होंने डोर-टू-डोर संपर्क अभियान चलाते हुए लोगों से SIR सर्वे फॉर्म भरने को लेकर चर्चा की.

SIR को लेकर बैज यही नहीं रुके. उन्होंने कहा कि पहले भी 8 बार एसआईआर हुए. लेकिन इस बार एसआईआर को लेकर जटिल प्रक्रिया मतदाताओं के लिए लागू की गई है जो आसान काम नहीं है. सरगुजा, बस्तर में आदिवासी मतदाताओं को प्रूफ करना कठिन काम है. 12 राज्यों में 16 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो चुकी है. ये कहीं ना कहीं. एसआईआर का दबाव है.

वर्तमान में जो मतदाता है उनका नाम यथावत रहे, जिनकी मौत हो गई, उनको हटा दें, नए मतदाताओं को जोड़ दें. ये किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

कांग्रेस जिला अध्यक्ष की घोषणा जल्द

मीडिया से बातचीत के दौरान दीपक बैज ने बड़ा राजनीतिक संकेत देते हुए कहा कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष की घोषणा में अब ज्यादा देर नहीं है. उन्होंने कहा कि कवर्धा जिला कांग्रेस अध्यक्ष का नाम तय हो चुका है. एक-दो दिन में आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी. इससे स्थानीय कांग्रेस संगठन में उत्सुकता बढ़ गई है.

धान खरीदी को लेकर सरकार पर आरोप

इस दौरान उन्होंने धान खरीदी को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला. बैज ने आरोप लगाया कि उपार्जन केंद्रों में भारी अव्यवस्था है. कई सोसायटियों में बारदाना उपलब्ध नहीं है, और फटा-पुराना बारदाना किसानों को दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों को खरीदी कार्य में नियुक्त किया गया था,और जो प्रबंधक हड़ताल से लौटने के बाद आए हैं दोनों में असमंजस की स्थिति में हैं, जिससे व्यवस्था और बिगड़ गई है.

पीसीसी चीफ दीपक बैज (ETV Bharat Chhattisgarh)

दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया. बैज ने दावा किया कि किसानों में सरकार के प्रति व्यापक रोष है. स्थानीय विधायक व उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को किसानों ने एक गांव में घेर लिया था, क्योंकि सरकार समय पर किसानों का धान खरीदने में नाकाम रही है.

बैज ने आगे कहा कि भाजपा सरकार दो साल में पूरी तरह फेल साबित हुई है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के कई स्थानों में जनता ,भाजपा नेताओं का घेराव कर जवाब मांग रही है. भिलाई व दुर्ग में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को जनता ने रास्ता रोककर जवाब मांगा. यह जनता की नाराजगी का संकेत है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के हितों की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए जनता का समर्थन तेजी से पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है.

छत्तीसगढ़ में एसआईआर

छत्तीसगढ़ में एसआईआर (Special Intensive Revision) कहा जाता है. इसकी शुरुआत 28 अक्टूबर से शुरू हुई है. 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मुद्रण और प्रशिक्षण का फेज चला. उसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर गणना यानी डोर टू डोर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है. वैरिफिकेशन के बाद मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा. 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे और आपत्तियां निपटाने की प्रक्रिया होगी. 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.