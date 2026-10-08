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झारखंड में एक बार फिर बढ़ी SIR की समयसीमा, अब 30 नवंबर को होगा फाइनल प्रकाशन

निर्वाचन सदन ( ETV Bharat )

रांची: राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समयसीमा भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय के अनुसार एक बार फिर बढ़ा दी गई है. अब दावा-आपत्ति पर सुनवाई 23 नवंबर तक होगी और 30 नवंबर को मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन होगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने आयोग के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि अभी सुनवाई की प्रक्रिया जारी है. कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या अधिक होने के साथ नोटिसों की संख्या भी ज्यादा है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है.

22 अक्टूबर तक पूरी होगी नोटिसों की सुनवाई