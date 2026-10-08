झारखंड में एक बार फिर बढ़ी SIR की समयसीमा, अब 30 नवंबर को होगा फाइनल प्रकाशन
झारखंड में एसआईआर की समय फिर से बढ़ा दी गई है. अब 30 नवंबर को फाइनल ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होगा. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 8, 2026 at 6:47 PM IST
रांची: राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समयसीमा भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय के अनुसार एक बार फिर बढ़ा दी गई है. अब दावा-आपत्ति पर सुनवाई 23 नवंबर तक होगी और 30 नवंबर को मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन होगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने आयोग के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि अभी सुनवाई की प्रक्रिया जारी है. कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या अधिक होने के साथ नोटिसों की संख्या भी ज्यादा है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है.
22 अक्टूबर तक पूरी होगी नोटिसों की सुनवाई
के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि 22 अक्टूबर तक पहले और दूसरे नोटिस की प्रक्रिया के तहत हुई सुनवाई पूरी कर ली जाएगी. वहीं 31 अक्टूबर तक जो मतदाता दस्तावेज जमा नहीं कर पाए हैं या नोटिस के दौरान उपस्थित नहीं हुए, उनके पास जाकर संपर्क किया जाएगा. इस तरह 31 अक्टूबर तक नॉन-नोटिस मामलों का भी निपटारा हो जाएगा.
1 से 12 नवंबर तक होम टू रोल वेरिफिकेशन
1 नवंबर से 12 नवंबर तक होम टू रोल वेरिफिकेशन होगा. साथ ही जो मतदाता किसी कारण से फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं, वे फॉर्म-6 जमा कर सकेंगे, ताकि उन्हें फाइनल रोल में शामिल किया जा सके.
1 से 31 नवंबर तक चलेगा सुपर चेकिंग अभियान
मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 1 नवंबर से 31 नवंबर तक सुपर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. इसके तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी, रोल ऑब्जर्वर और सीईओ कार्यालय संयुक्त रूप से एसआईआर के दौरान पारित आदेशों के रिकॉर्ड की जांच करेंगे. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य में 1.6 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जिन्हें नोटिस जारी नहीं किया गया. उनका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा.
1 से 23 नवंबर तक अपडेट होंगे नक्शे और नंबर्स
1 नवंबर से 23 नवंबर तक मतदाता सूची में नोशन नंबर अपडेट, नजरी नक्शा, गूगल मैप और की मैप आदि अपडेट किए जाएंगे. एसआईआर के दौरान आए सभी दावा एवं आपत्तियां, फॉर्म-6, फॉर्म-8 आदि को 23 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद 30 नवंबर को फाइनल रोल का प्रकाशन होगा.
गौरतलब है कि इससे पहले एसआईआर की समयसीमा दो बार बढ़ाई जा चुकी है. पहले 19 अक्टूबर को फाइनल रोल का प्रकाशन होना था.
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