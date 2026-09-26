SIR विवाद: हर्ष मल्होत्रा का विपक्षी दलों पर हमला, बोले- ''राजनीतिक खीझ में चुनाव आयोग को बनाया जा रहा निशाना''
विपक्ष अपनी राजनीतिक खीझ निकालने के लिए निर्वाचन आयोग की साख और गरिमा को निशाना बना रहा है: हर्ष मल्होत्रा
Published : September 26, 2026 at 10:43 PM IST
नई दिल्ली: चुनाव आयोग (ECI) द्वारा लाए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर इस समय देश भर में राजनीतिक विवाद और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. इसी क्रम में शनिवार को दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी पार्टियों पर तीखा हमला बोला है. हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि लगातार चुनावी हार का सामना करने के बाद विपक्षी नेता राजनीतिक खीझ में आकर चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक संस्था को निशाना बना रहे हैं.
हर्ष मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि विपक्ष अपनी राजनीतिक खीझ निकालने के लिए निर्वाचन आयोग की साख और गरिमा को निशाना बना रहा. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की हालिया प्रेस रिलीज ने एक समाचार पत्र में प्रकाशित कथित अपुष्ट खबरों की स्थिति स्पष्ट कर दी है. उन्होंने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी समेत विपक्षी नेताओं के दावों पर भी सवाल उठाए.
विपक्ष ने लगाए आरोप
हर्ष मल्होत्रा ने एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि रिपोर्ट में खुद यह लिखा गया था कि संबंधित दोनों चुनाव आयुक्तों को भेजे गए ईमेल और संदेशों का जवाब नहीं मिला. उन्होंने सवाल उठाया कि जब संबंधित पक्ष का जवाब नहीं मिला था तो खबर को किस आधार पर आगे बढ़ाया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि इसी अपुष्ट खबर के आधार पर विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त की गिरफ्तारी जैसी मांगें उठानी शुरू कर दीं.
सर्वसम्मति से हुए चुनाव आयोग के फैसले
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि तीनों चुनाव आयुक्तों की बैठक के बाद जारी प्रेस रिलीज से स्पष्ट है कि आयोग के फैसले आपसी विचार-विमर्श और सर्वसम्मति से लिए जाते हैं. उन्होंने बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली समेत 30 राज्यों में SIR प्रक्रिया शुरू करने के फैसले का भी उल्लेख किया.
दिल्ली में SIR की समय सीमा बढ़ाने का स्वागत
हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली में SIR के तहत क्लेम और ऑब्जेक्शन दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 अक्टूबर किए जाने के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने इसे जनहित से जुड़ा संवेदनशील कदम बताया. बता दें कि एसआईआर विवाद के बीच दिल्ली के मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग (ECI) ने शनिवार को एक बड़ा और राहत भरा कदम उठाया. मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के विशेष अनुरोध पर विचार करते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है.
अब दिल्ली के नागरिक आगामी 30 अक्टूबर तक अपने नाम जुड़वाने, हटाने या किसी प्रकार के संशोधन के लिए दावे व आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. इसके साथ ही इन सभी प्राप्त दावों, आपत्तियों और नोटिसों के निपटारे की समय सीमा को भी बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है.
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