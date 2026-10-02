SIR पर पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने उठाए सवाल, कटे नामों की सुनवाई की मांग
पूर्व मंत्री ने कहा कि वोटर लिस्ट में हटे नामों की संख्या 2023 विस चुनाव में हार जीत के अंतर से 4 गुना ज्यादा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 2, 2026 at 8:56 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सियासत तेज हो गई है. पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने SIR के बाद मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उन्हें एक बार फिर सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए.
24 लाख 99 हजार नाम हटाए जाने का दावा
मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में SIR के बाद करीब 24 लाख 99 हजार मतदाताओं के नाम काटे गए हैं. उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा के बीच वोट प्रतिशत का अंतर करीब 4.04 प्रतिशत था.
हार-जीत के अंतर से चार गुना ज्यादा वोट कटे
पूर्व मंत्री का कहना है कि मौजूदा मतदाता सूची में हटाए गए नामों की संख्या 2023 के विधानसभा चुनाव में हार-जीत के अंतर से लगभग चार गुना अधिक है. उनका तर्क है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने की प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता और सुनवाई जरूरी है.
19 लाख 13 हजार मतदाताओं को बताया गया ‘Absent/Shifted’
मोहम्मद अकबर के मुताबिक, करीब 19 लाख 13 हजार मतदाताओं को ‘Absent/Shifted’ मानते हुए उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई मतदाता अनुपस्थित था, तो क्या उसे अपना पक्ष रखने और सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिल पाया?
कटे नामों की दोबारा सुनवाई की मांग
मोहम्मद अकबर ने मांग की है कि जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा सुनवाई का अवसर दिया जाए. उनका कहना है कि खासतौर पर ‘Absent’ के आधार पर हटाए गए मतदाताओं को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए.
मोहम्मद अकबर ने कहा कि जब तक मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर उचित सुनवाई और प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव को लेकर सवाल बने रहेंगे. SIR को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी के साथ-साथ मतदाता सूची की प्रक्रिया और नाम हटाए जाने के आधार पर भी चर्चा तेज हो गई है.