भंवर जितेंद्र सिंह बोले- देश गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा, पिछड़े-दलित के वोट काटे जा रहे

एक कार्यक्रम के दौरान भंवर जितेंद्र सिंह ( Source : Congress Media Cell )

अलवर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया​ ​कि देश इन दिनों गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है. एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) में पिछड़े, दलित समुदाय के वोट काटे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की लड़ाई मिलकर लड़ेगी. जितेंद्र सिंह गुरुवार को अलवर स्थित पार्टी के जिला कार्यालय पर 14 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे. पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से आगामी 14 दिसंबर को राजधानी दिल्ली कूच करने का आह्वान कर कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई में हम सभी मिलकर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को परास्त करेंगे. उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सुझावों की अनदेखी की गई तो जनता के साथ मिलकर सड़क से संसद तक लड़ाई लड़नी होगी. लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह अभियान एक महत्वपूर्ण कड़ी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मजबूत बनाना और भाजपा की रणनीति को असफल करना कार्यकर्ताओं का लक्ष्य होना चाहिए. पढ़ें : Vote Chori : भंवर जितेंद्र सिंह बोले- जनता का हक छीना गया, सरकार को हिसाब देना होगा