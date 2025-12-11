ETV Bharat / state

भंवर जितेंद्र सिंह बोले- देश गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा, पिछड़े-दलित के वोट काटे जा रहे

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किया दिल्ली कूच करने का आह्वान. बोले- कांग्रेस जनता की लड़ाई मिलकर लड़ेगी.

Bhanwar Jitendra Singh
एक कार्यक्रम के दौरान भंवर जितेंद्र सिंह (Source : Congress Media Cell)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 11, 2025 at 5:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया​ ​कि देश इन दिनों गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है. एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) में पिछड़े, दलित समुदाय के वोट काटे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की लड़ाई मिलकर लड़ेगी. जितेंद्र सिंह गुरुवार को अलवर स्थित पार्टी के जिला कार्यालय पर 14 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे.

पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से आगामी 14 दिसंबर को राजधानी दिल्ली कूच करने का आह्वान कर कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई में हम सभी मिलकर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को परास्त करेंगे. उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सुझावों की अनदेखी की गई तो जनता के साथ मिलकर सड़क से संसद तक लड़ाई लड़नी होगी. लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह अभियान एक महत्वपूर्ण कड़ी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मजबूत बनाना और भाजपा की रणनीति को असफल करना कार्यकर्ताओं का लक्ष्य होना चाहिए.

पढ़ें : Vote Chori : भंवर जितेंद्र सिंह बोले- जनता का हक छीना गया, सरकार को हिसाब देना होगा

भाजपा के सियासी पाखंड को खत्म करने का समय : विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सियासी पाखंड को खत्म करने का वक्त आ गया है. उन्होंने कहा कि आक्रोश और असंतोष की इस लड़ाई में कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुटता के साथ खड़ा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली की गद्दी हिलाने एवं इस संघर्ष को मजबूती देने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता की भागीदारी आवश्यक है. जूली ने कहा कि देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक स्वर में खड़ा है. उन्होंने कहा कि अलवर सहित राजस्थान की सक्रियता इस महा अभियान को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी.

प्रतिपक्ष नेता ने कहा कि अलवर के कार्यकर्ताओं की बड़ी उपस्थिति सरकार तक जनता की आवाज पहुंचने का काम करेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता हमेशा आमजन की आवाज बुलंद करता रहा है. दिल्ली की यह रैली ऐतिहासिक होगी और इसमें देश भर से लाखों की संख्या में कांग्रेसजन शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए वोट चोरी के चंगुल से भारतीय लोकतंत्र को वापस पाने की लड़ाई की शुरुआत है.

TAGGED:

SIR CONTROVERSY
BACKWARD AND DALIT
VOTE CHORI
वोट चोर गद्दी छोड़
JITENDRA SINGH TARGETS BJP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.