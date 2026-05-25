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SIR पर उठे सवाल : प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव का नाम मतदाता सूची से गायब!

कांग्रेस नेता ने निर्वाचन आयोग पर भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप लगाया और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी.

SIR CHHATTISGARH
एसआईआर छत्तीसगढ़ (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 25, 2026 at 7:23 AM IST

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राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मेहुल मारु का नाम मतदाता सूची से गायब होने का मामला सामने आया है. कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला और सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है. मामले का खुलासा होते ही कांग्रेस नेताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली और जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई.

बूथ स्तर पर मतदाताओं की समीक्षा

प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बूथ स्तर पर मतदाताओं की समीक्षा के लिए सभी जिलों में बूथ कमेटियों के गठन के निर्देश दिए थे. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश के बाद शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने शहर के विभिन्न बूथों पर प्रदेश स्तर के नेताओं को बूथ कमेटियों में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की. इसी दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मेहुल मारु का नाम मतदाता सूची से गायब है.

SIR CHHATTISGARH
कांग्रेस नेता का नाम मतदाता सूची से गायब (ETV Bharat Chhattisgarh)

"सभी दस्तावेज समय पर जमा किए"

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मेहुल मारु और उनके परिवार ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी आवश्यक दस्तावेज और आवेदन समय पर जमा किए थे. इसके बावजूद उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह सामान्य त्रुटि नहीं, बल्कि विपक्ष समर्थित मतदाताओं को निशाना बनाने की कोशिश है.

शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने बताया कि मतदान केंद्र क्रमांक 154 में मेहुल मारु और उनके परिवार के सदस्यों के नाम शामिल होने थे, लेकिन परिवार के छह सदस्यों में से केवल चार के नाम ही मतदाता सूची में दर्ज हैं. मेहुल मारु और उनकी पत्नी का नाम सूची से हटा दिया गया है.

जिला निर्वाचन कार्यालय में इस मामले को लेकर शिकायत की गई है. मेरे परिवार में छह मतदाता हैं, जिनमें मेरा और मेरी पत्नी का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है- मेहुल मारु, सचिव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी

कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों का नाम काटने का आरोप

मुदलियार ने बताया कि मतदाता सूची का गहन अध्ययन करने पर पता चला कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद उनका नाम बिना किसी सूचना के हटा दिया गया. इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत भी की गई है. उनका आरोप है कि ऐसी गंभीर त्रुटियां लगातार सामने आ रही हैं, जिनमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं.

कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम बिना किसी सूचना के मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं. बूथ स्तर की कमेटी बनाने के दौरान इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है. कांग्रेस जल्द ही इस मुद्दे पर प्रदेश स्तर पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय करेगी-जितेंद्र मुदलियार, अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी

निर्वाचन आयोग पर भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप

पार्टी नेताओं का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं. कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर भाजपा के दबाव में काम करने और चुनावी लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मतदाता सूची में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि यदि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव का नाम ही सुरक्षित नहीं रह पा रहा है, तो आम मतदाताओं की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है. पार्टी ने इसे निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल बताया है.

संबंधित पक्ष द्वारा एसआईआर का फॉर्म जमा नहीं किया गया था, जिसके आधार पर पंचनामा तैयार किया गया है- प्रकाश टंडन, प्रभारी निर्वाचन अधिकारी

आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस

कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जल्द ही जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन की रणनीति तैयार कर रही है. पार्टी नेताओं का कहना है कि यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया, तो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

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