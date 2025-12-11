ETV Bharat / state

उन्नाव में SIR अभियान; 3 लाख 19 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए

एडीएम उन्नाव सुशील कुमार गोंड ने बताया कि SIR अभियान जिले में चल रहा है. अब तक 16.32% ASD वोटर्स की पुष्टि हुई है.

उन्नाव में SIR अभियान.
उन्नाव में SIR अभियान. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 12:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उन्नाव: जिले में जारी SIR अभियान के तहत अब तक 3 लाख 19 हजार से ज्यादा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं. कैंपेन के दौरान 3.19 लाख से अधिक ASD (Absent, Shifted, Dead) वोटर्स मिले, जिनका नाम लिस्ट से हटाया गया. अब तक SIR का करीब 98.34% काम पूरा हो चुका है.

एडीएम उन्नाव सुशील कुमार गोंड ने बताया कि SIR अभियान जिले में चल रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य बिना किसी दबाव या चूक के मतदाता सूची को शुद्ध करना है. उन्होंने कहा अब तक कुल 16.32% ASD वोटर्स की पुष्टि की जा चुकी है.

इसके आधार पर अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं. यह प्रक्रिया संवेदनशील और जिम्मेदारी वाली है, क्योंकि इसमें यह सुनिश्चित करना है, कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलती से न हटे.

एडीएम ने बताया कि हर ASD वोटर का व्यक्तिगत सत्यापन कराया जा रहा है. इस सत्यापन कार्य में बीएलओ के साथ बूथ लेवल एजेंट्स की भी मदद ली जा रही है. संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, कि प्रत्येक बूथ क्षेत्र में जाकर वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाए, जिससे त्रुटि की संभावना न रहे.

सत्यापन के बाद जो सूची तैयार होगी, वह बीएलओ के साथ-साथ बूथ लेवल एजेंटों को भी उपलब्ध कराई जाएगी. ताकि वह भी अपने स्तर पर किसी भी त्रुटि को पकड़ सकें. अभियान के तहत 12 दिसंबर को जिले भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा. सभी जनप्रतिनिधियों को भी जानकारी दी जाएगी.

एडीएम सुशील कुमार गोंड ने कहा कि गांवों और वार्ड प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से छूट न जाए. साथ ही कोई अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में बना न रहे. एडीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में संशोधन का काम पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जा रहा है.

लोगों से भी अपील की गई है, कि अगर किसी पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल नहीं है, तो वह फार्म-6 भरकर नाम जुड़वा सकता है. यदि किसी अपात्र या मृत व्यक्ति का नाम अभी भी सूची में है, तो उसकी सूचना भी संबंधित बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय को दी जा सकती है.

