उन्नाव में SIR अभियान; 3 लाख 19 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए

उन्नाव में SIR अभियान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

उन्नाव: जिले में जारी SIR अभियान के तहत अब तक 3 लाख 19 हजार से ज्यादा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं. कैंपेन के दौरान 3.19 लाख से अधिक ASD (Absent, Shifted, Dead) वोटर्स मिले, जिनका नाम लिस्ट से हटाया गया. अब तक SIR का करीब 98.34% काम पूरा हो चुका है. एडीएम उन्नाव सुशील कुमार गोंड ने बताया कि SIR अभियान जिले में चल रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य बिना किसी दबाव या चूक के मतदाता सूची को शुद्ध करना है. उन्होंने कहा अब तक कुल 16.32% ASD वोटर्स की पुष्टि की जा चुकी है. इसके आधार पर अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं. यह प्रक्रिया संवेदनशील और जिम्मेदारी वाली है, क्योंकि इसमें यह सुनिश्चित करना है, कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलती से न हटे. एडीएम ने बताया कि हर ASD वोटर का व्यक्तिगत सत्यापन कराया जा रहा है. इस सत्यापन कार्य में बीएलओ के साथ बूथ लेवल एजेंट्स की भी मदद ली जा रही है. संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, कि प्रत्येक बूथ क्षेत्र में जाकर वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाए, जिससे त्रुटि की संभावना न रहे.