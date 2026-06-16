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हरियाणा में SIR अभियान की शुरुआत, तीन चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया, ये डॉक्यूमेंट रखें तैयार

फरीदाबाद: हरियाणा में 15 जून से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) अभियान की शुरुआत हो गई है. चुनाव आयोग के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को मजबूत, सटीक और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि केवल पात्र मतदाताओं के नाम ही सूची में शामिल रहें. इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करने की जिम्मेदारी दी गई है.

हरियाणा में SIR अभियान शुरू: फरीदाबाद सहित पूरे प्रदेश में BLO अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों से संपर्क कर मतदाता संबंधी जानकारी की जांच कर रहे हैं और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं.इसी कड़ी में फरीदाबाद में भी BLO घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी की पुष्टि कर रहें है. वहीं नए योग्य मतदाताओं का पंजीकरण करवा रहें हैं. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान फरीदाबाद के BLO बंटी ने बताया कि प्रदेश भर में SIR का काम शुरू हो चुका है.

हरियाणा में SIR अभियान की शुरुआत, तीन चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया (ETV Bharat)

3 चरणों में होगी SIR प्रक्रिया: SIR की प्रक्रिया तीन चरणों में होगी और पहला चरण 15 जून से शुरू हो चुका है, जो 14 जुलाई तक चलेगा. इस दौरान घर-घर जाकर लोगों से फॉर्म भरवाए जाएंगे. पहली कैटेगरी में उन वोटरों का नाम हम चेक किया जा रहा है, जो 2002 में वोटर थे. दूसरे कॉलम में उनके घर में अगर कोई दूसरा वोटर हैं. (पिताजी, दादाजी, पोता) उनकी जानकारी भर रहे हैं. तीसरे कॉलम में उस वोटरों की डिटेल भर रहे हैं जो 2002 में वोटर नहीं थे. या फिर शादी होकर चले गए या फिर जिनकी डेथ हो चुकी है या वो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं.

सरल और निशुल्क है प्रक्रिया: BLO ने कहा "ये प्रक्रिया बिल्कुल सरल और निशुल्क है. इसके अलावा मृत मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया भी कर रहें हैं वहीं डुप्लीकेट या गलत प्रविष्टियों को ठीक कर रहें हैं. इस प्रक्रिया का मकसद है फर्जी वोटरों को हटाना और ओरिजिनल वोटो की पहचान करना है. जब ये सारी जानकारी हमारे पास इकट्ठा हो जाएगी, तो उसे हम ऑनलाइन अपलोड कर देंगे, ताकि ओरिजिनल वोटर अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सके. ये प्रक्रिया पूरे 3 महीने की है लेकिन पहले फेस में एक महीने के लिए ये प्रक्रिया अभी शुरू हुई है."