ETV Bharat / state

SIR अभियान से 40 साल बाद बिछड़ा बेटा लौटा गांव, जानिए मां ने बेटे को कैसे पहचाना

जिले के करेड़ा तहसील के शिवपुर पंचायत के जोगीधोरा गांव के रहने वाले उदय सिंह वर्ष 1980 में गांव से 4 किलोमीटर दूर सुराज गांव में आठवीं कक्षा में अध्ययन करता था. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह गर्मियों की छुट्टियों में कमाने के लिए छत्तीसगढ़ चला गया. वहां एक निजी कंपनी में गार्ड की नौकरी करने लगा. इस दौरान उसने अपने साथी को अपने बारे बताया था कि मैं राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला हूं. इस बीच एक सड़क दुर्घटना में उदय सिंह की याददाश्त चली गई, जिसके बाद वह अपने गांव और परिवार को भूल गया. परिजनों ने दशकों तक उदय सिंह को खोजा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली.

भीलवाड़ा: देश के कई राज्यों में चल रहे एसआईआर(विशेष गहन पुनरीक्षण) अभियान के दौरान एक ऐसा मां-बेटे का मार्मिक मिलन हुआ है, जिसने पूरे क्षेत्र को भावुक कर दिया. लगभग 40 साल से लापता रहे उदय सिंह रावत अपने परिवार से फिर जुड़ गए. ग्रामीणों ने जुलूस निकालकर उसका स्वागत किया.

SIR से पहले उदय सिंह की याददाशत धीरे-धीरे लौटने लगी थी और अपने गांव लौटा था. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश के कई राज्यों में चलाए जा रहे एसआईआर अभियान के दौरान उदय सिंह भीलवाड़ा के सुराज गांव स्थित स्कूल में मतदाता फॉर्म की जानकारी लेने पहुंचा. सुराज की राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल रामकृष्ण वर्मा ने बताया कि बीएलओ घर-घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन कर रहे थे. इस दौरान उदय सिंह वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढने के लिए स्कूल में बीएलओ से मिलने आया. यहां शिक्षक जीवन सिंह उसके साथ पढ़ता था. उसने उदयसिंह को पहचान कर परिजनों को सूचना दी थी. शिक्षक जीवनसिंह ने कहा कि उदय सिंह उसका क्लासमेट था. स्कूल में आते ही उसे पहचान लिया और शिवपुर पंचायत के जोगीधोरा गांव में उदय सिंह के परिजनों को सूचना दी. परिजन जैसे ही स्कूल पहुंचे, उदय सिंह को देखकर भावुक हो गए.

बचपन के किस्से सुनाए: उदय सिंह के भाई हेमसिंह रावत ने बताया कि प्रारंभ में विश्वास करना कठिन था, लेकिन जब उदय ने परिवार की निजी यादों और बचपन की बातें बताईं, तो यकीन हो गया कि सामने उनका ही भाई खड़ा है. पहचान की अंतिम पुष्टि तब हुई, जब उदय सिंह की मां चुनी देवी रावत ने बेटे के माथे व सीने पर बचपन में बबूल की टहनी से लगे पुराने घावों के निशान देखे. घावों का मेल मिलते ही चुनी देवी ने उदय के माथे को चूमा और कहा, 'यो म्हारो उदय ही है… मेरो लाल मिल गयो.' यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए भावुक कर देने वाला था.

यह भी पढ़ें: SIR से घुसपैठिए बंगाल से भाग रहे हैं, चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया है : किरोड़ी लाल मीणा

गांव में जुलूस निकाल कर किया स्वागत: पहचान होते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई. परिजनों और ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों और डीजे के साथ जुलूस निकालकर उदयसिंह का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया और उन्हें घर ले जाया गया. इस पुनर्मिलन के दौरान उदयसिंह ने कहा कि एक्सीडेंट के बाद उनकी याददाश्त चली गई थीं और अब परिवार से मिलकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है. वह चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान के चलते ही परिवार से जुड़ पाए हैं.