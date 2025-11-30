ETV Bharat / state

SIR : बाड़मेर ने शत प्रतिशत पूर्ण किया डिजिटाइजेशन का कार्य , प्रदेश में प्राप्त किया प्रथम स्थान , मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी बधाई

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत बाड़मेर जिला डिजिटाइजेशन में अव्वल स्थान पर है.

बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी
बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 30, 2025 at 7:51 AM IST

बाड़मेर : मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बाड़मेर जिला डिजिटाइजेशन में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है. जिले में शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है जबकि 97 प्रतिशत मैपिंग कार्य भी सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है.

इस उपलब्धि पर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बाड़मेर जिले के समस्त मतदाताओं ओर जिले की निर्वाचन टीम को बधाई दी. इधर बाड़मेर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर टीना डाबी ने एक वीडियो संदेश जारी कर बाड़मेर निर्वाचन टीम को बधाई दी है तथा जिले के समस्त मतदाताओं के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया है.

टीम को कलेक्टर ने दी बधाई (वीडियो ईटीवी भारत बाड़मेर)

बाड़मेर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले की मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन तथा त्रुटिरहित बनाना है , ताकि प्रत्येक योग्य नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित न होना पड़े. उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्तमान में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए बाड़मेर जिले ने मतदाताओं के शत प्रतिशत डिजिटाईजेशन का कार्य सबसे पहले पूरा कर पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है.

जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी ने बाड़मेर जिले की आम जनता एवं पूरी विशेष गहन पुनरीक्षण टीम को बधाई देते हुए इस राष्ट्रीय महत्व के निर्वाचन कार्य को सम्पन्न करने में लगे समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों की सराहना की. जिला निर्वाचन अधिकारी डाबी ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण राज्य और केंद्र निर्वाचन आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है. ऐसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में इन बीएलओ ने जिस सत्यनिष्ठा और तत्परता का परिचय दिया है, वह अत्यंत प्रशंसनीय है. उन्होंने कहा कि इन कार्मिकों की ओर से स्थापित कार्य-संस्कृति अन्य समस्त कार्मिकों के लिए एक आदर्श उदाहरण है.

टीना डाबी ने वीडियो संदेश में निर्वाचन कर्मियों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि बाड़मेर निर्वाचन टीम ने समर्पण के साथ कार्य किया है. इसके साथ ही उन्होंने जिले के मतदाताओं से आह्वान किया है कि वे आगामी प्रक्रियाओं में भी पूर्ण सहयोग प्रदान करें.

