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दिल्ली में SIR जागरूकता कैंप: पहले दिन दस्तावेजों और आवेदनों की दी जानकारी, चुनाव कर्मियों ने की ये अपील

शाहदरा विधानसभा के PS -21 से PS-30 के सुपरवाइजर प्रकाश सिंह ने बताया कि उनके अधीन पांच स्थानों पर कैंप लगाए गए हैं. उन्होंने दिन में दो बार सभी केंद्रों का निरीक्षण कर उपस्थिति दर्ज की. उनके अनुसार प्रकाश कुंज और भोलानाथ नगर स्थित केंद्रों पर लोगों ने पहुंचकर जानकारी ली और अपने सवाल पूछे, जबकि बाबूराम स्कूल स्थित केंद्र पर अपेक्षाकृत कम लोग पहुंचे.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आगामी 30 जून से शुरू होने वाली विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर 27 और 28 जून को लगाए गए जागरूकता शिविरों का पहला दिन शनिवार को संपन्न हो गया. राजधानी के विभिन्न मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) और चुनाव कर्मियों ने मतदाताओं को SIR प्रक्रिया, दस्तावेजों और आवेदन संबंधी जानकारी दी. हालांकि पहले दिन कई केंद्रों पर लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही, जबकि कुछ स्थानों पर अच्छी-खासी भीड़ भी देखने को मिली.

सुपरवाइजर प्रकाश सिंह ने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास के नागरिकों को जागरूक करें और समय रहते कैंप में आकर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें. उनका कहना है कि यदि लोग पहले से प्रक्रिया समझ लेंगे तो 30 जून के बाद किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और काम भी सुचारु रूप से पूरा हो सकेगा. बिहारी कॉलोनी निवासी गुंजन तनेजा ने बताया कि वे SIR संबंधी जानकारी लेने कैंप पहुंचे थे. वहां मौजूद BLO ने उन्हें बताया कि 30 जून के बाद घर-घर जाकर SIR के फॉर्म वितरित किए जाएंगे इससे लोगों को अपने घर पर ही आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रिया की जानकारी मिल सकेगी.

28 जून को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगेगा कैंप: वहीं विधानसभा स्तर पर मौजूद बीएलओ 1 विशाल भारद्वाज ने बताया कि 27 और 28 जून को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे दिल्ली में विशेष जागरूकता कैंप लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि पहले दिन जानकारी का प्रसार सीमित होने के कारण कई जगह लोगों की संख्या कम रही, लेकिन दूसरे दिन अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद है.

फार्म की प्रोसेसिंग SIR प्रक्रिया के बाद की जाएगी: बीएलओ 1 विशाल भारद्वाज ने नागरिकों से अपील की कि वे एक-दूसरे तक सूचना पहुंचाएं ताकि किसी प्रकार की अफरा-तफरी या भीड़भाड़ की स्थिति न बने.उन्होंने बताया कि कैंपों में फॉर्म-6 (नया मतदाता पंजीकरण), फॉर्म-7 (नाम हटाने) और फॉर्म-8 (सुधार) से संबंधित आवेदन भी स्वीकार किए जा रहे हैं. उनकी प्रोसेसिंग SIR प्रक्रिया के बाद की जाएगी. पहले दिन के अनुभव के आधार पर अब उम्मीद दूसरे दिन पर टिकी है. चुनाव कर्मियों और अधिकारियों का कहना है कि अधिक से अधिक लोग कैंप में पहुंचकर जानकारी लें, ताकि 30 जून से शुरू होने वाली SIR प्रक्रिया के दौरान किसी भी मतदाता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.

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