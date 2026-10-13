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SPECIAL: पंचायत चुनाव की तैयारी पर SIR और ओबीसी ट्रिपल टेस्ट ने लगाया ब्रेक, जून 2027 में पूरा हो रहा कार्यकाल

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रांची: राज्य में अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर फिलहाल ग्रहण लगता दिख रहा है. चुनाव को ससमय संपन्न कराने की तैयारी में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग ट्रिपल टेस्ट के पेंच और मतदाता सूची पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ने से परेशान है. हालांकि प्रारंभिक तैयारी के तहत मतदान केंद्रों का गठन आयोग कर चुका है.

मतदाता सूची का बिखंडन रुका, समय पर चुनाव मुश्किल