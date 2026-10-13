SPECIAL: पंचायत चुनाव की तैयारी पर SIR और ओबीसी ट्रिपल टेस्ट ने लगाया ब्रेक, जून 2027 में पूरा हो रहा कार्यकाल
झारखंड में पंचायत चुनाव पर SIR और ओबीसी ट्रिपल टेस्ट ने ब्रेक लगा दिया है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 13, 2026 at 4:04 PM IST
रांची: राज्य में अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर फिलहाल ग्रहण लगता दिख रहा है. चुनाव को ससमय संपन्न कराने की तैयारी में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग ट्रिपल टेस्ट के पेंच और मतदाता सूची पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ने से परेशान है. हालांकि प्रारंभिक तैयारी के तहत मतदान केंद्रों का गठन आयोग कर चुका है.
मतदाता सूची का बिखंडन रुका, समय पर चुनाव मुश्किल
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद कहते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची को आधार बनाकर ही पंचायत चुनाव कराए जाते हैं. ऐसे में जब तक एसआईआर पूरा नहीं होगा और नई वोटर लिस्ट जारी नहीं हो जाती, तब तक मतदाता सूची का बिखंडन नहीं हो सकेगा. मतदान केंद्रवार बिखंडन में तीन से चार महीने लगते हैं. एसआईआर में हो रही देरी से समय पर चुनाव कराने में परेशानी होगी.
जून 2027 में पूरा हो रहा है कार्यकाल
राज्य में 4,346 ग्राम पंचायत, 264 पंचायत समिति और 24 जिला परिषद हैं. इनका चुनाव मई 2022 में चार चरणों में हुआ था. कार्यकाल जून 2027 तक है. पिछले चुनाव की तरह इस बार भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होगा. विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग रंगों के बैलेट पेपर इस्तेमाल होंगे. राज्य निर्वाचन आयोग बैलेट बॉक्स की तैयारी में जुट गया है. सभी जिलों से बैलेट बॉक्स की उपलब्धता संबंधी जानकारी मांगी जा रही है. जिन पदों के लिए चुनाव होना है, उनमें वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया और जिला परिषद सदस्य शामिल हैं.
ओबीसी ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य, सरकार के फैसले का इंतजार
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार निकाय और पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य है. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ट्रिपल टेस्ट के लिए तैयार तो है, मगर राज्य सरकार द्वारा अब तक निर्णय नहीं लिए जाने के कारण इसकी शुरुआत नहीं हुई है. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सचिव विनोद कुमार बांके कहते हैं कि सरकार के निर्देश की प्रतीक्षा में हम लोग हैं. ट्रिपल टेस्ट के जरिए नए सिरे से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित होगा. उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी ओबीसी ट्रिपल टेस्ट होगा, मगर इसमें पंचायत स्तर पर निर्धारण होगा, जिसमें वक्त लगेगा.
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने सरकार से पंचायत चुनाव के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है. मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता कहते हैं कि पिछले पंचायत चुनाव में ट्रिपल टेस्ट नहीं होने से ओबीसी को आरक्षण का वह लाभ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था. इस बार सरकार जल्द से जल्द निर्णय ले, जिससे उन्हें वाजिब हक मिल सके. उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरी निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट हुआ, उसी तरह पंचायत चुनाव में भी कराया जाए.
2022 में कोविड का हवाला देकर बिना ट्रिपल टेस्ट हुआ था चुनाव
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण देने से पहले तीन चरणों की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. सबसे पहले सरकार को स्वतंत्र आयोग का गठन करना होगा. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ही जिम्मेदारी देकर सरकार ट्रिपल टेस्ट करवा सकती है. शहरी निकाय चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी आयोग को जिम्मेदारी दी जाती है तो सबसे पहले स्थानीय निकायों के अनुसार पिछड़ेपन के ठोस और वैज्ञानिक आंकड़े जुटाने होंगे. कुल आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी मिलाकर) किसी भी स्थिति में 50 प्रतिशत की सीमा को पार न करे, इसको ध्यान में रखकर सीटों को आरक्षित करना होगा.
गौरतलब है कि वर्ष 2015 में हुए पंचायत चुनावों के बाद अगला चुनाव 2020 में होना था, लेकिन पहले प्रशासनिक देरी और फिर कोविड-19 महामारी का हवाला देकर इसे टाला जाता रहा. बाद में काफी जद्दोजहद के बाद चुनाव मई 2022 में कराया गया.
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