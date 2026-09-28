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CEC Controversy : गहलोत बोले- यह लड़ाई कांग्रेस की नहीं, जनता के वोट और लोकतंत्र को बचाने की है

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- चुनाव आयोग के दो सदस्यों ने 14 बार आपत्ति दर्ज कराई, फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई.

Congress Protest in Jaipur
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2026 at 4:25 PM IST

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जयपुर: भाजपा और चुनाव आयोग के कथित गठजोड़ को लेकर कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग और भाजपा पर हमलावर है. इस मामले को लेकर देश भर में कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. इसी बीच राजधानी जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग और भाजपा को जमकर निशाने पर लिया. गहलोत ने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ाई कांग्रेस की नहीं, बल्कि जनता के वोटों और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है.

गहलोत ने सोमवार को कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने से पूर्व मीडिया से बातचीत में करते हुए कहा कि देश में आज सबसे बड़ी लड़ाई जनता के वोट के अधिकारों लोकतंत्र को बचाने की है. चुनाव आयोग के दो सदस्यों के द्वारा 14 बार आपत्ति दर्ज करने के बावजूद भी उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया. गहलोत ने कहा कि करीब डेढ़ साल पहले राहुल गांधी SIR और वोट चोरी को लेकर देश को चेताया था. देश में वोटो की चोरी हो रही है.

मीडिया से बातचीत करते गहलोत... (ETV Bharat Jaipur)

पूर्व सीएम ने कहा कि आयोग के दो सदस्यों ने 14 बार अपनी आपत्ति दर्ज कराई, सदस्यों को न तो बैठकों का एजेंडा मिलता और न ही बैठकों की मिनिट्स की जानकारी दी जाती. सदस्यों का कहना था कि बैठक में क्या चर्चा हुई है, क्या निर्णय लिया गया है ? उसकी उन्हें जानकारी नहीं मिलती है. गहलोत ने कहा कि इतने बड़े स्तर पर संवैधानिक संस्था पर इस तरह के गंभीर आरोप पहले कभी नहीं लगे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सभी ऑपरेशन की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने मौन धारण किया हुआ था.

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कैबिनेट सचिव को पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ी ? : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग के दो सदस्यों को अपनी आपत्तियों के समाधान के लिए कैबिनेट सचिव को पत्र लिखना पड़ा तो इसी से ही स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव आयोग में किस तरह का खेल चल रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में बैठक हुई है. उसमें तय हुआ कि अब बैठक का एजेंडा और मिनिट्स जारी होंगे. अगर यह व्यवस्था पहले से जारी होती तो आयोग के सदस्यों को शिकायत क्यों करनी पड़ती. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बैठक में भी केवल औपचारिकता ही पूरी की गई है, जो आरोप लग रहे थे या जो मुद्दे उठाए गए थे, उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया.

बंगाल में 29 लाख वोट काट दिए : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 29 लाख वोट काट दिए और उनमें से केवल 87000 मतों की जांच हुई है. उनमें से भी 90% वोट सही पाए गए हैं. 29 लाख लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह गए. भाजपा और आरएसएस चाहते हैं कि देश में चीन और नॉर्थ कोरिया की तरह एक ही पार्टी का शासन रहे. जैसा इन्होंने बंगाल में कर दिया है. बंगाल में भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायक तोड़कर उनका नेता प्रतिपक्ष बना दिया, वहां पर पक्ष-विपक्ष एक ही पार्टी है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में मई महीने में संज्ञान लिया, लेकिन जब तक चुनाव निपट चुके थे. गहलोत ने कहा कि हरियाणा-महाराष्ट्र चुनाव के बाद ही राहुल गांधी ने देश को चेताया था कि वोटों की चोरी हो रही है. मामला सिर्फ किसी एक चुनाव का नहीं, बल्कि देश में वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई है.

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भाजपा अपराध बोध से ग्रस्त : पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा अपराध बोध से ग्रस्त है. उन्होंने कहा कि आरोप मुख्य चुनाव आयुक्त पर लग रहे हैं और जवाब भाजपा दे रही है. उन्होंने कहा कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त मीडिया में आते थे और बहुत ही निम्न स्तर की भाषा का उपयोग करते थे, लेकिन अब वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं. उनको बचाने के लिए भाजपा के लोग मीडिया के सामने आ रहे हैं. इससे भाजपा पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है. गहलोत ने कहा कि इस लड़ाई में आमजन, युवा, जेन-जी सबको आगे आकर इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए. क्योंकि यह लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है यह लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि अगर देश में लोकतंत्र और वोट का अधिकार ही नहीं बचेगा तो फिर आम जनता का क्या होगा.

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