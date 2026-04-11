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फाइनल वोटर लिस्ट जारी: SIR के बाद गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में क्या है मतदाताओं की संख्या, यहां जानिए

गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है.

SIR के बाद गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में क्या है मतदाताओं की संख्या
SIR के बाद गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में क्या है मतदाताओं की संख्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 11, 2026 at 7:33 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद गाजियाबाद में अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है. 10 अप्रैल 2026 को जिलाधिकारी के अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था. जिसमें आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अपना दल आदि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली की एक-एक प्रति हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी प्रदान की गई है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 27 अक्टूबर 2025 से 10 अप्रैल 2026 के बीच विभिन्न स्तरों पर सूचनाओं साझा करने और सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से जलाधिकारी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कुल 24 बैठक की आयोजित की गई थी. इसके अतिरिक्त, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा भी कुल 17 बैठक की आयोजित कराई गई.

जनपद गाजियाबाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी
जनपद गाजियाबाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी (ETV Bharat)

गाजियाबाद की सभी पांचों विधानसभाओं में मतदाताओं की संख्या कुल 22 लाख 63 हजार 513 हैं. जिसमें 2 लाख 43 हजार 666 नए नाम जोड़े गए हैं. हापुड़ की धौलाना विधानसभा सीट का कुछ हिस्सा जनपद गाजियाबाद में आता है. धौलाना विधानसभा सीट (आंशिक) पर कुल 98 हजार 189 मतदाता हैं. ऐसें में एसआईआर का दूसरा चरण पूरा होने के बाद गाजियाबाद की पांचों विधानसभाओं और धौलाना विधानसभा (आंशिक) के मतदाताओं को जोड़कर कुल मतदाताओं की संख्या 23,61,702 हो गई है. जानकारी के मुताबिक, एसआईआर की प्रक्रिया से पहले गाजियाबाद की सभी विधानसभाओं में कुल 28 लाख 37 हजार 991 मतदाता थे.

जनपद गौतमबुधनगर मतदाता सूची

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत गौतमबुधनगर में मतदाता सूची से करीब 3 लाख 60 हजार मतदाताओं नाम हटाए गए हैं. नोएडा विधानसभा क्षेत्र में 3 लाख 24 हजार 47 पुरुष मतदाता और 2,62,708 महिला मतदाता है. जबकि, दादरी विधानसभा में 3 लाख 82 हजार 244 पुरुष मतदाता और 2 लाख 76 हजार 926 महिला मतदाता हैं. वहीं, जेवर विधानसभा में 1 लाख 70 हजार 543 पुरुष मतदाता और 1 लाख 42 हजार 94 महिला मतदाता हैं.

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