ETV Bharat / state

विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 : अब SMS से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आसानी से नाम खोज पाएंगे मतदाता, जानिए तरीका...

निर्वाचन आयोग की पहल. इससे कोई भी मतदाता मोबाइल फोन के जरिए अपने नाम की स्थिति आसानी से जान सकता है.

Find your name in the draft voter list via SMS
एसएमएस से पता लगाएं ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 24, 2025 at 8:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम का खाका पेश करने के बाद अब एसएमएस से प्रारूप मतदाता सूची में नाम खोजने की सुविधा शुरू की. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रारूप मतदाता सूची में नाम खोजने के एसएमएस सेवा उपलब्ध कराई गई है. इससे कोई भी मतदाता मोबाइल फोन के जरिए अपने नाम की स्थिति आसानी से जान सकता है.

ऐसे खोजे नाम: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इसके लिए मतदाता को अपने मोबाइल से 1950 पर एसएमएस भेजना होगा. एसएमएस में निम्नानुसार विवरण टाइप करना होगा-

ECI

भेजें: *1950* नंबर पर

उदाहरणार्थ...

ECI SFK097162

ECI RJ/06/044/663174

पढ़ें: मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 : मतदाता सूची में नाम खोजना हुआ आसान, निर्वाचन आयोग ने शुरू की नई व्यवस्था

8935 नए मतदान केंद्र सृजित: मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाजन ने कहा कि एसआईआर के दौरान राज्य में 8935 नए मतदान केंद्र सृजित किए हैं. इस कारण से सभी मतदाताओं के पूर्व के मतदान केंद्र एवं मतदाता क्रमांक में परिवर्तन हो गया. इसलिए मतदाताओं की सुविधा के लिए sms से मतदाता सरल, त्वरित एवं सुलभ रूप से प्रारूप मतदाता सूची में अपने नाम की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. यह सेवा भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने तथा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है.

पढ़ें: विशेष गहन पुनरीक्षण: राजस्थान की मतदाता सूची से 41.85 लाख नाम हटे, 11 लाख को नोटिस

TAGGED:

SMS FACILITY FOR SIR
FINDING NAME IN DRAFT VOTER LIST
प्रारूप मतदाता सूची में नाम खोजें
CHECK NAME IN VOTER LIST VIA MOBILE
SPECIAL INTENSE REVISION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.