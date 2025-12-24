विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 : अब SMS से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आसानी से नाम खोज पाएंगे मतदाता, जानिए तरीका...
निर्वाचन आयोग की पहल. इससे कोई भी मतदाता मोबाइल फोन के जरिए अपने नाम की स्थिति आसानी से जान सकता है.
Published : December 24, 2025 at 8:53 PM IST
जयपुर: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम का खाका पेश करने के बाद अब एसएमएस से प्रारूप मतदाता सूची में नाम खोजने की सुविधा शुरू की. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रारूप मतदाता सूची में नाम खोजने के एसएमएस सेवा उपलब्ध कराई गई है. इससे कोई भी मतदाता मोबाइल फोन के जरिए अपने नाम की स्थिति आसानी से जान सकता है.
ऐसे खोजे नाम: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इसके लिए मतदाता को अपने मोबाइल से 1950 पर एसएमएस भेजना होगा. एसएमएस में निम्नानुसार विवरण टाइप करना होगा-
ECI
भेजें: *1950* नंबर पर
उदाहरणार्थ...
ECI SFK097162
ECI RJ/06/044/663174
8935 नए मतदान केंद्र सृजित: मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाजन ने कहा कि एसआईआर के दौरान राज्य में 8935 नए मतदान केंद्र सृजित किए हैं. इस कारण से सभी मतदाताओं के पूर्व के मतदान केंद्र एवं मतदाता क्रमांक में परिवर्तन हो गया. इसलिए मतदाताओं की सुविधा के लिए sms से मतदाता सरल, त्वरित एवं सुलभ रूप से प्रारूप मतदाता सूची में अपने नाम की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. यह सेवा भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने तथा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है.
