गाजियाबाद में 21 BLO के खिलाफ FIR दर्ज, डीएम बोले- SIR में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ियाबाद में जिला प्रशासन द्वारा 21 BLO के ख़िलाफ FIR दर्ज कराई गई है.

गाजियाबाद में 21 BLO पर DM ने कराई एफ़आइआर
गाजियाबाद में 21 BLO पर DM ने कराई एफ़आइआर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 27, 2025 at 7:35 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जिला प्रशासन द्वारा 21 BLO के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई गई है. विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 के तहत निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के BLO के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. जिला प्रशासन द्वारा लगातार BLO के कार्यों की मॉनिटरिंग की जा रही है. लापरवाही करने वाले BLO पहले जिला प्रशासन द्वारा चेतावनी दी गई. चेतावनी के बाद भी लापरवाही जारी रखने वाले BLO पर एफ़आइआर दर्ज हुई है. जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर प्रभारी (निर्वाचन) आलोक कुमार यादव द्वारा FIR दर्ज कराई गई है.

SIR कुछ समय से पूर्ण करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तमाम कोशिशें की जा रही है. विभिन्न माध्यमों से लोगों को इस प्रक्रिया में अपना सहयोग देने की अपील की जा रही है. गाजियाबाद में कुल 3089 बूथ हैं. जबकि 28 लाख से अधिक वोटर हैं. जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक़ ग़ाज़ियाबाद में SIR का 30 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है. जिला प्रशासन द्वारा आज सभी राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की गई है.

रविन्द्र कुमार माँदड़, ज़िलाधिकारी, ग़ाज़ियाबाद (ETV Bharat)

गाजियाबाद में 21 BLO पर DM ने कराई एफ़आइआर:

“विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण -2026 के तहत 4 नवंबर से एक दिसंबर 2025 तक गणना अवधि में बी.एल.ओ. द्वारा घर-घर भ्रमण कर निर्वाचकों से गणना प्रपत्र एकत्रित करने और डिजिटाइजेशन करने में लापरवाही बरतने, उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के सम्बन्ध में 55-साहिबाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कुल 21 बी.एल.ओ. के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951 की धारा 32 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है. साथ ही कार्य में लापरवाही बरतने वाले बी.एल.ओ. और सुपरवाइजर्स को चेतावनी देते हुए भविष्य में लापरवाही करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी. विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण कार्यक्रम समयबद्ध, संवेदनशील एवं अति महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलता क्षम्य नहीं है.” - रविन्द्र कुमार मांदड़, जिलाधिकारी

निर्वाचकों से सभी निर्वाचन बीएलओ की मदद करने का अपील: गुरुवार को ग़ाज़ियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी अरुण दीक्षित द्वारा एसआईआर के संबंध में बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया. इस दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए माइक से अनाउंसमेंट भी किया गया. उप जिलाधिकारी अरुण दीक्षित ने निर्वाचकों से अपील की कि सभी निर्वाचन बीएलओ की मदद करें और सभी लोग अपना गणना प्रपत्र अवश्य भरें. यदि गणना प्रपत्र भरने में कोई असुविधा हो तो वह बीएलओ से सहायता प्राप्त करें. SDM ने लोगों से अपील की है कि गणना प्रपत्र भरने में बिल्कुल भी देरी न करें, यह कार्य मतदाता सूची की शुद्धता और आपके लिए भी जरूरी है.

ग़ाज़ियाबाद में जिला प्रशासन
ग़ाज़ियाबाद में जिला प्रशासन (ETV Bharat)

ग़ाज़ियाबाद जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों के माध्यम से भी SIR की प्रक्रिया को रफ़्तार देने की कोशिश की जा रही है. जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वॉट्सऐप ग्रुप के माध्यम से अभिभावकों को इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करें इसके अतिरिक्त स्कूल में आयोजित पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान भी अलग से 15 मिनट का सेशन रखें जिसमें अभिभावकों को इस संबंध में जानकारी दी जा सके. इस पूरी प्रक्रिया में BLO को प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है. वहीं लगातार प्रशासनिक अधिकारी भी ज़मीनी स्तर पर जाकर स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं. विभिन्न क्षेत्रों में rwa आदि से भी फीडबैक लिया जा रहा है बाक़ी इस प्रक्रिया को समय रहते पूर्ण कराया जा सके.

