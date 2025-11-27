ETV Bharat / state

THDC के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने सिपन कुमार गर्ग, संभाला एडिशनल चार्ज

सिपन कुमार गर्ग को विद्युत क्षेत्र में वित्त, लेखा, कराधान और वाणिज्यिक कार्यों में 24 वर्ष से अधिक का अनुभव है.

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 27, 2025 at 12:50 PM IST

देहरादून: टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर फाइनेंस के पद पर कार्यरत सिपन कुमार गर्ग को THDC इंडिया लिमिटेड के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. बुधवार को सिपन कुमार गर्ग सीएमडी का एडिशनल चार्ज लिया है. वर्तमान में, गर्ग टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यरत हैं. गर्ग कॉमर्स और विधि में ग्रेजुएट हैं. उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया के सदस्य हैं. वे कंपनी सेक्रेटरी परीक्षा में रैंक होल्डर भी हैं.

बीते 14 नवंबर की शाम टीडीसी इंडिया लिमिटेड के पूर्व चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर आर बिश्नोई का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया था. इसके बाद टीएचडीसी के सीएमडी पद रिक्त हो गया था. बिश्नोई लंबे समय से बीमार चल रहे थे. 14 नवंबर को उनकी मौत के बाद अब सिपन कुमार गर्ग की टीएचडीसी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति की गई है.

THDC इंडिया लिमिटेड के सीएमडी पर अतिरिक्त प्रभार के रूप में तैनात किए गए सिपन कुमार गर्ग को विद्युत क्षेत्र में वित्त, लेखा, कराधान और वाणिज्यिक कार्यों में 24 वर्ष से अधिक का अनुभव है. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में अपनी नियुक्ति से पूर्व, गर्ग ने एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनियों अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में बतौर मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में कार्य किया है. वे एनटीपीसी के कॉर्पोरेट लेखा समूह और कोलडैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भी प्रमुख भूमिका में रह चुके हैं.

सिपन कुमार गर्ग ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में प्रतिभागिता करते हुए और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की कई समितियों में रहकर लेखांकन व्यवसाय में बहुमूल्य योगदान दिया है. जिनमें पब्लिक फ़ाइनेंस और गवर्नमेंट अकाउंटिंग कमेटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्टडी ग्रुप और मेंबर्स इन इंडस्ट्री ग्रुप (पीएसयू) शामिल हैं.

