आज सिंजारे की धूम, कल निकलेगी तीज माता की ऐतिहासिक शाही सवारी, गुलाबी नगरी में दिखेगा राजसी वैभव
राजसी परंपरा और लोक आस्था का पर्व 'तीज' आज से, उत्सव के रंग में रंगे जयपुर के बाजार और मंदिर.
Published : August 14, 2026 at 2:10 PM IST
जयपुर : गुलाबी नगरी जयपुर में लोक आस्था, राजसी परंपरा और संस्कृति का पर्व तीज इस बार 15 और 16 अगस्त को खास अंदाज में मनाया जाएगा. हरियाली तीज से एक दिन पहले 15 अगस्त को सिंजारा मनाया जाएगा, जबकि इसी दिन शाम को तीज माता की ऐतिहासिक शाही सवारी निकलेगी. तीज के मौके पर शहर के बाजार, मंदिर और आयोजन स्थल उत्सव के रंग में रंग गए हैं. सिंजारे की खरीदारी से लेकर जयपुरी घेवर और लहरिया परिधानों की मांग तक बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है.
सोलह श्रृंगार और लहरिया से सजा सिंजारा : सिंजारा दूज के मौके पर नवविवाहिताओं और सगाई हो चुकी युवतियों के घर ससुराल की ओर से सिंजारा भेजने की परंपरा है. इसमें घेवर, मिठाई, मेहंदी, चूड़ियां, नए कपड़े और सोलह श्रृंगार की सामग्री शामिल होती है. महिलाओं में मेहंदी लगाने, लहरिया पहनने और पारंपरिक श्रृंगार करने को लेकर खास उत्साह है. सिंजारा केवल श्रृंगार और खान-पान का पर्व नहीं है, बल्कि यह पीहर और ससुराल के बीच प्रेम, अपनापन और रिश्तों की मिठास का प्रतीक माना जाता है. परंपरा के अनुसार नवविवाहिता का पहला सिंजारा ससुराल से आता है, जबकि बाद के वर्षों में पीहर से बेटी के ससुराल सिंजारा भेजा जाता है.
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बदल गया सिंजारे का अंदाज : समय के साथ सिंजारा मनाने का तरीका भी बदला है. पहले महिलाएं बाग-बगीचों में झूले झूलकर और लोकगीत गाकर सिंजारा मनाती थीं, लेकिन अब होटल, क्लब और आयोजन स्थलों पर लहरिया उत्सव और किटी पार्टियों का आयोजन होने लगा है. इसके बावजूद मेहंदी, हरे परिधान, घेवर, झूले और लोकगीतों जैसी पारंपरिक चीजें आज भी इस उत्सव का हिस्सा बनी हुई हैं. जयपुर के परकोटे में घेवर की दुकानों पर भी खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ नजर आ रही है. तीज को देखते हुए मिठाई बाजार में अलग-अलग तरह के घेवर तैयार किए गए हैं.
सिंजारा दूज पर सुहाग का सिंधारा : सिंजारा दूज श्रावण शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है और इसे हरियाली तीज के आगमन का प्रतीक माना जाता है. इस दिन मायके से बेटी या बहू के लिए सिंजारा भेजा जाता है. सिंजारे में मिठाई, घेवर, मेहंदी, चूड़ियां, बिंदी, आभूषण और नए वस्त्र शामिल किए जाते हैं. सिंजारा सुख-समृद्धि, अखंड सौभाग्य और परिवार की खुशहाली की कामना का प्रतीक माना जाता है. इस दिन सुहागिनें माता पार्वती के गौरी स्वरूप की पूजा कर पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं. महिलाएं मेहंदी लगाकर और सोलह श्रृंगार कर अगले दिन के तीज व्रत की तैयारी करती हैं.
Teej is a celebration painted in the brightest shades of Rajasthan, where every celebration reflects joy, tradition, and the festive spirit of women coming together. With graceful swings, intricate mehendi, dynamic leheriya, and the tempting sweetness of ghewar, Teej brings… pic.twitter.com/VndiqBJlYY— Rajasthan Tourism (@my_rajasthan) August 13, 2026
शिव-पार्वती के मिलन से जुड़ी है हरतालिका तीज : तीज पर्व का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन से भी जोड़ा जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी. उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते थे, लेकिन सखियां उन्हें जंगल में ले गईं. वहां माता पार्वती ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या की. माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया. इसी मान्यता के आधार पर तीज पर महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी दांपत्य जीवन की कामना करती हैं.
Mehndi on hands, swings filled with laughter, folk melodies in every corner, and the sweetness of ghewar on every plate. Rajasthan is getting ready to celebrate Teej in its own dynamic way, bringing people, traditions, and festive joy together.— Rajasthan Tourism (@my_rajasthan) August 12, 2026
Date: 15 & 16 August 2026 | Jaipur… pic.twitter.com/aYpRt8xcGr
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15 अगस्त को निकलेगी तीज माता की ऐतिहासिक शाही सवारी : जयपुर की ऐतिहासिक तीज सवारी इस बार 15 अगस्त को निकलेगी. सवारी से पहले सिटी पैलेस की जनानी ड्योढ़ी में पूर्व राजपरिवार की महिलाएं धार्मिक अनुष्ठान करेंगी. इसके बाद शाम करीब 6 बजे तीज माता की सवारी बाहर निकलेगी. त्रिपोलिया गेट पर पूर्व राजपरिवार के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय के वंशज सवाई पद्मनाभ सिंह तीज माता के दर्शन कर पहली आरती उतारेंगे. इसके बाद सवारी छोटी चौपड़ और गणगौरी बाजार होते हुए तालकटोरा पहुंचेगी. वहां पूजा-अर्चना के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा.
VIDEO STORY | Teej sparks a Ghevar rush in Jaipur as Rajasthan's iconic sweet reaches global homes— Press Trust of India (@PTI_News) August 12, 2026
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इतिहासकार जितेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार प्रणाम जयपुर की स्थापना के साथ ही वर्ष 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने तीज माता की सवारी को सार्वजनिक और भव्य रूप से निकालने की परंपरा शुरू की थी. तीज माता की प्रतिमा सिटी पैलेस में विराजमान रहती है और वर्ष में केवल तृतीया तीज और चतुर्थी यानी बूढ़ी तीज के अवसर पर ही बाहर आती है.
400 किलो की पालकी को आठ कंधेदार उठाएंगे : तीज माता की शाही सवारी का सबसे खास आकर्षण उनकी चांदी की पालकी होगी. करीब 400 किलो वजन वाली पालकी में तीज माता विराजमान होंगी. इस पालकी को आठ कंधेदार उठाकर चलेंगे. शाही सवारी के दौरान राजस्थान की लोक कला और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी. इस बार बड़ी संख्या में लोक कलाकार राजस्थानी संस्कृति की प्रस्तुतियां देंगे. कलाकारों की प्रस्तुतियों में लोक नृत्य, संगीत और पारंपरिक कला के साथ राजस्थान की सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलेगी. मुस्लिम कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियों के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देंगे. शाही सवारी के दौरान ड्रोन से पुष्पवर्षा भी की जाएगी, जबकि बालिकाएं तलवारबाजी का प्रदर्शन करेंगी.
14 एलईडी स्क्रीन पर लाइव दिखेगी सवारी : इस बार तीज की शाही सवारी को डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है. पर्यटन विभाग की ओर से तीज के कार्यक्रमों का सोशल मीडिया पर सीधा प्रसारण किया जाएगा. जयपुर शहर में 14 बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी, जहां लोग शाही सवारी का लाइव प्रसारण देख सकेंगे. राजस्थान फाउंडेशन की पहल पर विदेशों में मौजूद सरकारी स्क्रीन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सवारी की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी. इससे विदेशों में रहने वाले प्रवासी राजस्थानी भी जयपुर के इस पारंपरिक उत्सव से जुड़ सकेंगे.
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पौड्रिक पार्क में महिलाओं के लिए तीज मेला : 15 और 16 अगस्त को पौड्रिक पार्क में तीज मेले का आयोजन किया जाएगा. मेला सुबह 11:30 बजे से रात 9:30 बजे तक चलेगा और इसमें प्रवेश केवल महिलाओं के लिए रहेगा. मेले में राजस्थान की लोक संस्कृति और पारंपरिक कला की झलक देखने को मिलेगी. आयोजन में 150 से अधिक लोक कलाकारों के शामिल होने की जानकारी है. विदेशी पर्यटकों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है. त्रिपोलिया गेट के सामने स्थित हिंद होटल की छत से विदेशी पर्यटक शाही सवारी का नजारा देख सकेंगे.
मंदिरों में भी दिखेगा तीज का रंग : तीज के अवसर पर जयपुर के मंदिरों में भी विशेष आयोजन होंगे. शहर के मंदिरों में ठाकुरजी को लहरिया पोशाक पहनाई जाएगी और घेवर का भोग लगाया जाएगा. इससे मंदिरों में भी तीज के पारंपरिक रंग देखने को मिलेंगे. शहर के आराध्य श्री गोविंददेवजी मंदिर में हिंडोलोत्सव भी जारी है. यह उत्सव 10 अगस्त से शुरू हुआ है और 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक चलेगा. इस दौरान ठाकुरजी और श्री राधारानी को पारंपरिक सोने-चांदी के नक्काशीदार हिंडोलों में विराजमान कर विशेष लड्डू भोग लगाया जा रहा है.
200 किलो के ऐतिहासिक चांदी के हिंडोले पर विराजेंगे ठाकुरजी : गोविंददेवजी मंदिर में इस्तेमाल होने वाला हिंडोला करीब 200 किलो वजन का है और इसे 100 वर्ष से अधिक पुराना बताया जाता है. यह हिंडोला पूर्व राजपरिवार की ओर से मंदिर को भेंट किया गया था. सागवान की मजबूत लकड़ी से बने इस हिंडोले पर शुद्ध चांदी का काम किया गया है. हिंडोले पर राजस्थानी और जयपुर दरबारी शैली में बारीक बेल-बूटों तथा मयूर आकृतियों की कलाकृतियां उकेरी गई हैं. तीज और सावन के अवसर पर यह हिंडोला श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
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21 हजार रुपए का घेवर भी बना आकर्षण : तीज के मौके पर जयपुर में पारंपरिक घेवर को भी नया और लग्जरी अंदाज दिया गया है. एक जयपुर मिठाई निर्माता ने करीब 21 हजार रुपए कीमत वाला 'स्वर्ण श्रृंगार घेवर' तैयार किया है. इसमें खाने योग्य सोने के साथ प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स और ईरानी केसर का इस्तेमाल किया गया है. मिठाई निर्माता ने इस बार घेवर के करीब 21 अलग-अलग फ्लेवर तैयार किए हैं. खास तौर पर नई पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक मिठाई में नए स्वाद और प्रीमियम सामग्री का प्रयोग किया गया है. लॉन्च के एक दिन के भीतर ही प्रीमियम घेवर के दो पीस बिकने की जानकारी है.
लोक परंपरा और आधुनिकता का संगम : जयपुर की तीज इस बार परंपरा और आधुनिकता के संगम के रूप में नजर आएगी. एक ओर सदियों पुरानी शाही सवारी, चांदी की पालकी, लहरिया, मेहंदी, झूले और लोकगीत तीज की पारंपरिक पहचान को कायम रखेंगे, वहीं दूसरी ओर एलईडी स्क्रीन, सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीमिंग और विदेशों तक सीधा प्रसारण इसे डिजिटल मंच से जोड़ेंगे.
पर्यटन कारोबारी कृपाल सिंह शेखावत का कहना है कि सिंजारा और तीज का यह उत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि राजस्थान की लोक संस्कृति, पारिवारिक रिश्तों, महिला उत्सव और जयपुर की राजसी विरासत का जीवंत प्रदर्शन है. इस बार शाही सवारी और दो दिवसीय आयोजनों के जरिए गुलाबी नगरी में देशी-विदेशी पर्यटकों को भी राजस्थान की समृद्ध परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का अवसर मिलेगा.
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