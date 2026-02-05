ETV Bharat / state

फ्रांस का दामाद बना सिंगरौली का बेटा, फ्रेंच दुल्हन ने हिंदू रीति रिवाज से की शादी

शेरला और संदीप ( Etv Bharat )

सिंगरौली : देसी दूल्हों की फिरंगी दुल्हनों से शादी के किस्से आपने बहुत सुने होंगे तो इस बार मध्य प्रदेश के सिंगरौली का बेटा फ्रांस का दामाद बन गया है. फ्रांस की खूबसूरत दुल्हनिया ने सिंगरौली के दूल्हे को दिल दिया और अब पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी संपन्न हुई है. इसके लिए कई दिनों पहले से ही सिंगरौली में पूरी तैयारी हो चुकी थीं. यह शादी इसलिए भी खास है क्योंकि इस शादी के लिए लड़की के परिवार से 50 से ज्यादा लोग फ्रांस से सिंगरौली पहुंचे हैं. बेल्जियम में हुई थी पहली मुलाकात सिंगरौली के रहने वाला युवक संदीप कुमार सिंह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बेल्जियम में स्थायी रूप से बस गए थे. यहां उन्होंने आईटी कंसल्टेंसी के क्षेत्र में अपना व्यवसाय प्रारंभ किया. वहीं उनकी मुलाकात फ्रांस की शेरला पुलानीया से हुई और धीरे-धीरे दोस्ती से ये रिश्ता प्यार में बदल जाता है. इसके बाद दोनों ने अपने परिवार से बात कर शादी की बात रखी और दोनों के परिवार वाले राजी हो गए. फ्रांस का दामाद बना सिंगरौली का बेटा (Etv Bharat) हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी