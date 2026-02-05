फ्रांस का दामाद बना सिंगरौली का बेटा, फ्रेंच दुल्हन ने हिंदू रीति रिवाज से की शादी
बेल्जियम में हुई थी पहली मुलाकात, अब सिंगरौली आकर हिंदू-रीति रिवाज से लिए सात फेरे
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 8:26 PM IST|
Updated : February 5, 2026 at 8:41 PM IST
सिंगरौली : देसी दूल्हों की फिरंगी दुल्हनों से शादी के किस्से आपने बहुत सुने होंगे तो इस बार मध्य प्रदेश के सिंगरौली का बेटा फ्रांस का दामाद बन गया है. फ्रांस की खूबसूरत दुल्हनिया ने सिंगरौली के दूल्हे को दिल दिया और अब पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी संपन्न हुई है. इसके लिए कई दिनों पहले से ही सिंगरौली में पूरी तैयारी हो चुकी थीं. यह शादी इसलिए भी खास है क्योंकि इस शादी के लिए लड़की के परिवार से 50 से ज्यादा लोग फ्रांस से सिंगरौली पहुंचे हैं.
बेल्जियम में हुई थी पहली मुलाकात
सिंगरौली के रहने वाला युवक संदीप कुमार सिंह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बेल्जियम में स्थायी रूप से बस गए थे. यहां उन्होंने आईटी कंसल्टेंसी के क्षेत्र में अपना व्यवसाय प्रारंभ किया. वहीं उनकी मुलाकात फ्रांस की शेरला पुलानीया से हुई और धीरे-धीरे दोस्ती से ये रिश्ता प्यार में बदल जाता है. इसके बाद दोनों ने अपने परिवार से बात कर शादी की बात रखी और दोनों के परिवार वाले राजी हो गए.
हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी
दोनों परिवारों ने तय किया कि शादी भारत आकर हिंदू रीति रिवाजों से होगी. इसके बाद लड़की का परिवार और उनके रिश्तेदार भी सिंगरौली पहुंचे हैं. जहां 2 दिन पूर्व हल्दी की रस्म में सभी फ्रेंच मेहमान पीले वस्त्र पहनकर शामिल हुए. इस दौरान जमकर हल्दी खेली गई, जिसके फोटोज भी खूब सर्कुलेट हुई. वहीं, होटल हेरिटेज पैलेस सिंगरौली में गुरुवार को ये शादी संपन्न हुई. पूरे जिले में शादी चर्चा का विषय बनी हुई है.
शहनाई के साथ गूंजा वैदिक मंत्रोच्चार
फ्रांस की खूबसूरत दुल्हन शेरला पुलानीया वर्तमान में सनाफ्री फार्मास्यूटिकल कंपनी में ब्रांड मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं. वहीं, आज वे भारतीय रीति रिवाजों के तहत तैयार होकर मंडप पर पहुंचीं. इस दौरान दूल्हे संदीप कुमार सिंह और शेरला ने साथ फेरे लिए. शहनाई की मनमोहक धुन के साथ वैदिक मंत्रोच्चार जारी रहा और दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए.
सिंगरौली में चर्चा का विषय रही ये शादी
इस दौरान दूल्हे राजा संदीप ने कहा, '' शेरला और फ्रांस से आए उनके परिवार को हिंदू रीति रिवाज देखकर बहुत खुशी हो रही है. सभी ने शादी को खूब एन्जॉय किया. वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि यह पहला मौका है जब किसी विदेशी दुल्हन ने सिंगरौली आकर हिंदू रीति-रिवाज से शादी की है.