सिंगरौली में रोंगटे खड़े कर देने वाली सजा, पेड़ से बांधकर युवक को बेरहमी से पीटा
सिंगरौली में 4-5 युवकों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा और वीडियो बनाया, पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 3:57 PM IST
सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक रोंगटे खड़ा कर देने वाला मामला सामने आया है. जिसमें कुछ लोगों द्वारा मोबाइल चोरी के शक में युवक को सजा दी गई. चार-पांच लोगों ने मिलकर एक युवक को पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा. इन लोगों ने पुलिस से ऊपर खुद ही युवक को सजा दे दी. यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. पुलिस इस घटना में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है.
25 अक्टूबर छठ कार्यक्रम की घटना
मामला सिंगरौली के माडा थाना क्षेत्र के शीतुल खुर्द गांव का बताया जा रहा है. जहां 25 अक्टूबर को छठ के कार्यक्रम में एक युवक उम्र 30 वर्ष गया हुआ था. कार्यक्रम के दौरान किसी का मोबाइल फोन चोरी हो गया था. जब मोबाइल चोरी की खबर फैली तो कुछ 4-5 युवकों ने इस युवक पर शक किया. इसके बाद वे पुलिस में शिकायत किए बगैर खुद ही युवक को सजा देने लगते हैं.
युवक को गांव से दूर ले जाकर पेड़ से बांधकर मारा
पहले तो ये लोग उस युवक को गांव से 25 किलोमीटर दूर कोतवाली थाना क्षेत्र के गनियारी ले जाते हैं. वहीं एक घर के अंदर पेड़ से युवक को बांध देते हैं. फिर बुरी तरह से पीटने लगते हैं. एक ओर जहां पीड़ित युवक चीखता चिल्लाता रहा, वहीं दूसरी ओर 4-5 लोगों ने दरिंदों की तरह युवक की पिटाई की. अब इस बर्बर घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी सक्रिय होकर पीड़ित युवक की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. घटना की पूरी जांच में जुट गई है.
मोबाइल चोरी के शक में युवक की बेदम पिटाई
एसडीओपी गौरव पांडे ने बताया कि "25 अक्टूबर को युवक छठ के कार्यक्रम में गया था. जहां मोबाइल की चोरी हो गई थी, उसी के शक में युवक को कोतवाली थाना क्षेत्र के गनियारी में ले जाकर मारपीट की गई है. फिलहाल युवक की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जांच की जा रही है.