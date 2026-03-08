ETV Bharat / state

सिंगरौली में प्यार करने की दर्दनाक सजा! लड़की के घरवालों ने युवक को करंट लगाया फिर पैर काटा

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक लड़की के घर वालों ने योजना के तहत 27 फरवरी की रात लड़की ने संदीप को मिलने के लिए अपने घर बुलाया. वहां पहले से मौजूद चाचा भोलानाथ पनिका उम्र 39 वर्ष, भाई मेलासागर पनिका 19 वर्ष, लड़की की मां उम्र 40 वर्ष ने मिलकर संदीप को पकड़ लिया. इन लोगों ने उसे समझाया पर जब वह नहीं माना, तो उन्होंने उसे डराने के लिए पहले बिजली का करंट लगाया और लाठी-डंडों से मारपीट की.

सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली में प्रेम प्रसंग का एक ऐसा मामला सामने आया है. जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. जिसमें प्यार में पड़े युवक को ऐसी दरिंदगी भरी सजा दी गई, जो आपको सोच में डाल देगी. जहां प्रेमिका की शादी तय होने से प्रेमी परेशान था. जिसके बाद परिवार वालों ने एक खौफनाक साजिश रची. प्रेमी युवक को बेरहमी से मारा फिर उसकी हत्या करने के बाद सबूत मिटाने जंगल में फेंक दिया. सिंगरौली पुलिस ने इस हत्या का पूरा खुलासा कर है.

जब वह शादी की जिद पर अड़ा रहा तो भोलानाथ पनिका ने कुल्हाड़ी से उसका बायां पैर काट दिया. अधिक खून बहने से वह बेहोश हो गया. आरोपियों ने उसे मृत समझकर घर के पास खेत में फेंक दिया और पहचान छिपाने के लिए उसके कपड़े जला दिए. घटना के बाद सभी ने इसे जंगली जानवर के मारने शिकारियों द्वारा लगाए गए तार द्वारा करंट का रूप देने की कोशिश की, पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. उनकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल होने वाली लाठी, कुल्हाड़ी, बिजली का तार और मोबाइल फोन बरामद किया गया. मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 125/26 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 118(1), 109(1), 103(1) एवं 238 के तहत प्रकरण दर्ज किया है. गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जिला जेल भेज दिया गया है.

पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने बताया कि "घटना बीते 27-28 फरवरी की रात ग्राम पोखरा की है. 28 फरवरी की सुबह करीब 6 बजे पुलिस को सूचना मिली कि घिनहगांव निवासी संदीप यादव उम्र 20 वर्ष ग्राम पोखरा के पास परमानंद बैस के खेत में बेहोशी की हालत में पड़ा है. उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे और बायां पैर कटा हुआ था. सूचना मिलते ही पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल बैढ़न पहुंचाया. जहां से हालत गंभीर होने पर उसे जबलपुर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई."

लड़की के परिवार ने बनाई हत्या की योजना

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक संदीप यादव का ग्राम पोखरा निवासी लड़की से प्रेम प्रसंग था. इसी बीच लड़की की शादी तय हो गई थी. जिससे नाराज होकर प्रेमी उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था. इससे परेशान होकर लड़की ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई. इसके बाद परिजनों ने मिलकर संदीप को समझने व न मानने पर रास्ते से हटाने की योजना बनाई.