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दोस्त से मिलने घर से निकला युवक, भरी दोपहर सिर पर गिरी बिजली, दर्दनाक मौत

26 साल के युवक की बिजली गिरने से मौत ( IANS )

सिंगरौली : मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में आसमानी आफत ने एक नौजवान युवक की जान ले ली. यहां 26 वर्षीय युवक साइकिल पर सवार होकर दोस्त के घर की ओर जा रहा था. तभी अचानक आकाशीय बिजली काल बनकर युवक के ऊपर ही गिर गई. इस भयानक घटना में युवक की तत्काल मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद से जहां क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई. वहीं घटनास्थल पर लोगों का जमावड़ा लग गया. 26 साल के युवक की बिजली गिरने से मौत दरअसल, पूरी घटना सिंगरौली जिले के बरगवां थाना क्षेत्र के उज्जैनी गांव की है. मंगलवार दोपहर के 3:00 बजे उज्जैनी निवासी तुलसीदास कोल पिता जियालाल कोल (26) साइकिल से पास ही रहने वाले दोस्त के घर जा रहा था. इस दौरान मौसम बिगड़ा हुआ था. जैसे ही तुलसीदास रास्ते में आगे बढ़ा आकाशीय बिजली उसके ऊपर कहर बनकर टूट गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.