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उधारी मांगने पर मिली मौत, पिकअप पर चढ़े युवक को 3 लोगों ने दिया धक्का तो पहिए के नीचे आया

अपनी उधारी के रुपये मांगना एक युवक को जानलेवा साबित हुआ. युवक को पिकअप से कुचलने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार.

Singrauli Youth Crushed pickup
उधारी मांगने पर मिली मौत, वाहन से कुचलकर हत्या (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 1:07 PM IST

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सिंगरौली : सिंगरौली जिले में बुधवार रात को दिल दहलने वाली घटना हुई. एक युवक अपनी उधारी के रुपये वसूलने के लिए पिकअप वाहन के पायदान पर चढ़ गया. उसने उधारी के रुपये देने की बात कही. इस बीच वाहन में सवार लोगों ने ड्राइवर को तेज रफ़्तार से चलने को कहा. जब रफ़्तार ज्यादा हुई तो पिकअप वाहन में सवारों ने युवक को धक्का दे दिया. इससे युवक पहिए के नीचे आ गया. उसकी दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, पिकअप सवार फरार हो गए.

रोड पर क्षत-विक्षत शव मिला

ये मामला सिंगरौली जयंत पुलिस चौकी क्षेत्र का है. 25 मार्च को 112 को सूचना मिली कि सरसवाहलाल जयंत में एक व्यक्ति मृत पडा है. चौकी प्रभारी जयंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां एक व्यक्ति का शव पीसीसी रोड किनारे क्षत-विक्षत पड़ा था. उसकी पहचान आशीष कुमार कुशवाहा पिता आसित राय (25 वर्ष) निवासी सरसवाहलाल जयंत के रूप में हुई. घटनास्थल पर एफएसएल टीम एवं डॉग स्क्वाड बुलाया गया.

Singrauli Youth Crushed pickup
ब्लाइंड मर्डर में मिली सफलता के बाद पुलिस (ETV BHARAT)

कॉल डिटेल से मिला पुलिस को सुराग

इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू करते हुए मृतक आशीष कुशवाहा का कॉल डिटेल निकाला. इसमें पाया गया कि 25 मार्च को आशीष की कई लोगों से बातचीत हुई. और जांच करने पर पुलिस को पता चला कि आशीष की घर लौटते समय उसकी नूर हसन से बात हुई थी. नूर हसन को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो शुरू में उसने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया. जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने सारी घटना का खुलासा कर दिया.

हत्याकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार

चौकी प्रभारी जयंत सुधाकर परिहार ने बताया "हत्या की घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामला पूरी तरह ब्लाइंड था और शुरुआत में कोई सुराग नहीं मिल रहा था. मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालने पर नूर हसन से लगातार संपर्क के सबूत मिले. संदेह के आधार पर उसे जयंत गोलाई बस्ती से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया. हत्या के आरोप में नूर हसन, छोटू कुमार कोल और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है."

उधारी के रुपये मांगने पर हत्या

पुलिस के अनुसार आरोपियों ने बताया "आशीष लगातार नूर हसन से अपने उधारी के 2 हजार रुपये मांग रहा था. लेकिन वह बार-बार टाल रहा था. घटना के दिन आशीष ने नूर हसन का पीछा किया. नूर हसन अपने दो साथियों के साथ पिकअप से कहीं जा रही था. आशीष ने नूर हसन से अपनी उधारी मांगी. इस दौरान आशीष पिकअप के पायदान पर सवार हो गया. इसके बाद पिकअप की स्पीड बढ़ा दी गई. आशीष को आरोपियों ने धक्का दे दिया, जिससे वह पिकअप के पहिए के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई."

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