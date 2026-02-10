ETV Bharat / state

सिंगरौली में रील बनाने के चक्कर में नाव का बिगड़ा बैलेंस, डैम में गिरे युवक का 24 घंटे बाद भी सुराग नहीं

सिंगरौली में रील बनाने के चक्कर में युवक नाव से पहुंचा डैम के बीचों-बीच. खड़े होकर बना रहा था रील, बैलेंस बिगड़ने से गिरा.

सिंगरौली में रील बनाने के चक्कर में डैम में गिरा युवक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 1:54 PM IST

3 Min Read
सिंगरौली: रील बनाने के चक्कर में रियल लाइफ से खिलवाड़ की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. ऐसी ही एक घटना सिंगरौली से आई है, यहां रील बनाने के चक्कर में एक युवक डैम में गिर गया. यह युवक अपने 2 अन्य साथियों के साथ नाव से डैम में गया था, इसी दौरान एक युवक खड़ा होकर वीडियो बनाने लगा और नाव का बैलेंस बिगड़ गया और वह पानी में गिर गया. 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक 19 वर्षीय युवक लापता है. एसडीआरएफ, होमगार्ड और आपदा मित्र लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं लेकिन युवक का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है.

रील बनाने के चक्कर में डैम में गिरा युवक

सिंगरौली के कोतवाली थाना क्षेत्र का बलियरी निवासी संतोष शाह उम्र 19 वर्ष अपने 2 साथियों अरविंद शाह और आशीष साकेत के साथ डैम घूमने गया था. यहां सोनू खैरवार की नाव पर सवार होकर संतोष शाह अपने 2 साथियों के साथ डैम के गहरे पानी तक पहुंच गए. फिर क्या था संतोष शाह वीडियो बनाने के लिए खड़ा हुआ और रील बनाने लगा. इतने में नाव का बैलेंस बिगड़ गया और देखते ही देखते संतोष शाह पानी में गिर गया लेकिन नाव पर सवार बाकी लोग बैठे रहने के कारण सुरक्षित रहे.

डैम में गिरे युवक का 24 घंटे बाद भी सुराग नहीं (ETV Bharat)

रेस्क्यू के लिए पहुंची एसडीआरएफ की टीम

युवक के डैम में गिरते ही उसके साथियों ने इस घटना की सूचना परिजनों और पुलिस को दी. जिसके बाद तत्काल पुलिस के द्वारा एसडीआरएफ, होमगार्ड को मौके पर बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया लेकिन कई घंटों के बाद भी गहरे पानी और बड़े क्षेत्र में डैम होने के कारण लापता युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया. 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है. इधर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.

एसडीआरएफ की टीम 24 घंटे से लापता युवक को ढूंढने में जुटी (ETV Bharat)

'24 घंटे बाद भी लापता युवक का सुराग नहीं'

कोतवाली थाना के उपनिरीक्षक उदय करिहार बताते हैं कि "यह घटना सोमवार सुबह 10:30 बजे सुबह की है. जब एक साथी की जिद और दबाव के कारण वोटिंग करने सभी चले गए और इस दौरान युवक खड़े होकर वीडियो बनाने लगा और इतने में नाव का बैलेंस बिगड़ने के कारण यह घटना हुई. घटना के बाद ही तत्काल रेस्क्यू टीम लगी हुई है लेकिन डैम बड़ा और गहरा होने के कारण अभी समय लग रहा है. 24 घंटे से ज्यादा होने के बाद भी पुलिस को लापता युवक का कोई सुराग नहीं मिला है."

नाव में खड़े होकर बना रहा था रील (ETV Bharat)

