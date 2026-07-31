देर रात परिजनों से फोन पर बात, सुबह मंदिर के पास खड़ी कार में मिला युवक का शव
सिंगरौली में मंदिर के पास खड़ी कार में युवक की डेडबॉडी मिलने से सनसनी. मौत कैसे हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी तस्वीर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 1:55 PM IST
सिंगरौली/पन्ना/नीमच : मोरवा में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब शुक्रवार सुबह लोगों ने अय्यप्पा मंदिर के पास खड़ी कार में युवक का शव देखा. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. पुलिस ने कार की बारीकी से तलाशी ली. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तस्वीर साफ हो सकेगी. परिजनों का कहना है "देर रात ही उससे फोन पर बात हुई थी. उसने बोला था कि थोड़ी देर से घर वापस आऊंगा." परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है.
डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया
मामला मोरवा थाना क्षेत्र स्थित वार्ड क्रमांक 9 का है. राहगीरों ने मंदिर के पास लावारिस कार देखी. पास जाकर देखा तो एक युवक कार के अंदर पड़ा था. लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. मृतक की पहचान सत्य प्रकाश गुप्ता उर्फ लड्डू उम्र 29 वर्ष के रूप में हुई. पुलिस व परिजनों ने तत्काल युवक को एनसीएल अस्पताल पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मोरवा थाना प्रभारी डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया "पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच, तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."
बेटे ने मां की डंडे से पीट-पीटकर मार डाला
पन्ना जिले के ग्राम कमता में जमीनी विवाद को लेकर 26 वर्षीय बेटे ने अपनी 42 वर्षीय मां की बेरहमी से हत्या कर दी. पवई पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. शंकरदयाल पांडे (45 वर्ष) ने पवई थाना प्रभारी को सूचना दी कि उसके पुत्र रामदयाल पांडे (26 वर्ष) ने जमीनी विवाद के चलते अपनी मां शीला पांडे (42 वर्ष) की हत्या कर दी है. पुलिस ने आरोपी रामदयाल पांडे को ग्राम कमता से गिरफ्तार कर लिया. थाना प्रभारी पवई निरीक्षक सुशील कुमार अहिरवार ने बताया "आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है."
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महिला की हत्या का आरोप लगा चक्काजाम
नीमच जिले के बालागंज निवासी पूजा ओड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इसके बाद जिला चिकित्सालय नीमच के बाहर गुरुवार को परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा. परिजनों ने पति पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उसकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया. जाम खुलवाने पहुंची पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक व धक्का-मुक्की हुई. एडिशनल एसपी हेमलता अग्रवाल का कहना है "सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."