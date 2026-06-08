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इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में सिंगरौली के नन्हे चैंपियंस ने लहराया तिरंगा, डीएम ने किया सम्मान

सिंगरौली कलेक्टर ने नन्हे चैंपियंस का किया सम्मान ( ETV Bharat )