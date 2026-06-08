इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में सिंगरौली के नन्हे चैंपियंस ने लहराया तिरंगा, डीएम ने किया सम्मान
सिंगरौली के नन्हे कराटे खिलाड़ियों काठमांडू में आयोजित 12वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण, 3 रजत, 5 कांस्य सहित जीते 10 पदक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 3:44 PM IST
सिंगरौली: पिछले दिनों नेपाल में हुए इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2026 में सिंगरौली के प्रतिभाशाली नन्हे खिलाड़ियों ने जिले सहित पूरे देश का नाम रोशन किया. इन बच्चों ने नेपाल की धरती पर तिरंगा लहराया. सिंगरौली कलेक्टर गौरव बेनल ने खिलाड़ियों को बुलाकर उनका सम्मान किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की.
दरअसल सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय सिंगरौली में सिंगरौली के प्रतिभाशाली नन्हे कराटे खिलाड़ियों जिन्होंने नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 12वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक, 3 रजत एवं 5 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीतकर देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने का काम किया है. उन्हें कलेक्टर सिंगरौली गौरव बैनर के द्वारा सम्मान दिया गया और प्रशस्ति पत्र देकर खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई.
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स्वर्ण पदक विजेता
• संयुक्ता सिंह (अंडर-7 आयु वर्ग)
• सिगिनाम नित्या श्री (अंडर-12 आयु वर्ग)
रजत पदक विजेता
• शौर्य पिपलिया (अंडर-8 आयु वर्ग)
• अवनीश अग्रवाल (अंडर-13 आयु वर्ग)
• श्रेयाशी शर्मा (अंडर-10 आयु वर्ग)
कांस्य पदक विजेता
• मणिकर्णिका दुबे (अंडर-10 आयु वर्ग)
• प्रतिष्ठा सिंह राठौर (अंडर-9 आयु वर्ग)
• शुभी अग्रहरि (अंडर-9 आयु वर्ग)
• साई कृष्णा आचार्य (अंडर-13 आयु वर्ग)
• आर्यांश भारद्वाज (अंडर-8 आयु वर्ग)
कलेक्टर गौरव बेनल ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, अभिभावकों एवं पूरी खेल इकाई को बधाई देते हुए आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने एवं खेल अधोसंरचना के विकास के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करेगा. इस अवसर पर उन्होंने मुख्य कोच को जिले के शासकीय विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों में विशेष कराटे प्रशिक्षण हेतु योजना प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश दिए. जिससे बच्चों विशेषकर बालिकाओं को आत्मरक्षा एवं खेल कौशल का प्रशिक्षण मिल सके.