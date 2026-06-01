सिंगरौली का कुदरती कानून, गड्ढों के पानी से प्यास बुझा रहे जानवर और सैंकड़ो आदिवासी परिवार
मध्य प्रदेश के सिंगरौली के खैराही गांव में पानी की भीषण किल्लत. एक तरफ मवेशी तो दूसरी तरफ इंसान पी रहे गड्ढों का पानी. दिनेश तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 10:33 AM IST|
Updated : June 1, 2026 at 10:55 AM IST
सिंगरौली: कहने को तो मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला पूरे देश में ऊर्जाधाणी के नाम से विख्यात है. जिसे लेकर विकास के कई बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं. लेकिन दूसरी और ऊर्जाधानी सिंगरौली के एक गांव की तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी. सिंगरौली के एक गांव में सैकड़ों से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो पीने के लिए गड्ढों के पानी का इस्तेमाल करते हैं और इस भीषण गर्मी में गड्ढे ही इनका सहारा हैं.
एक गड्ढे से पानी पी रहे ग्रामीण और जानवर
सबसे बड़ी विडंबना इस गांव के लोगों के लिए यह है कि जिस गड्ढे का पानी एक ओर गांव वाले पीते हैं और वहीं दूसरी ओर इसी गड्ढे का पानी जानवर भी पी रहे हैं. आलम यह है कि इस भीषण गर्मी में पीने के पानी के लिए लोगों को दूरी तय करनी पड़ती है और पैदल ही जाकर अपने और परिवार के लिए पानी लाना पड़ता है.
दरअसल, पूरा मामला सिंगरौली जिले के खैराही गांव का है. जहां के एक आदिवासी मोहल्ले में इस भीषण गर्मी में पानी की ऐसी किल्लत है कि लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए घरों से भीषण गर्मी में पैदल निकल कर गड्ढों में रिसाव से आए पानी के लिए निकल जाते हैं और गड्ढों का पानी ही इस बस भीषण गर्मी में उनके लिए जीने का एकमात्र सहारा है.
पानी को तरस रहे 100 से ज्यादा परिवार
खैराही गांव के स्थानीय निवासी ललन सिंह बताते है कि, ''जब से हम जानने लायक हुए हैं तब से लेकर आज तक इसी नदी का पानी पीते है. यहां कोई दूसरा साधन नही है. नदी के किनारे बसे ऐसे 100 से ज्यादा परिवार हैं जो इसी नदी के पानी से अपनी प्यास बुझाते है. इसमें भी सबसे दर्दनाक तस्वीर तब सामने आती है जब नदी के इन्ही गड्ढों के पानी के लिए एक और इंसान तो दूसरी ओर जानवर इस पानी को पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं. इस गर्मी में पीने के पानी के लिए गांव के बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के सामने सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाती है.''
गांव के सरपंच मुश्ताक़ अहमद कहते हैं कि, ''इस भीषण समस्या से कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया. लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला. खैराही गांव के नदी के किनारे बसे इस आदिवासी बस्ती में पानी की समस्या बहुत है. कई बार विधायक से पानी की समस्या दूर करने के लिए बजट की मांग की गई है, लेकिन अभी तक बजट नही मिल पाया, सर्वे भी हो चुका है लेकिन समस्या आज भी जस की तस है.''
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विधायक बोले-पानी की समस्या न के बराबर
ईटीवी भारत से बात करते हुए देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम कहते हैं कि, ''इस तरह के पानी की समस्या क्षेत्र में लगभग ना के बराबर है और इस भीषण गर्मी में अगर कहीं इस तरह का कुछ है भी तो इस पर तत्काल लोगों को राहत दी जाएगी और जिस तरह से हो सकेगा उनके लिए पीने के पानी की पूरी व्यवस्था की जाएगी. हालांकि नल जल योजना के तहत काम तेजी से चल रहे हैं और लगभग पूरे जिले में पानी की कमी नहीं है. अगर कोई इससे वंचित है या कहीं समस्या है तो इसके लिए स्थानीय विधायक और सेवक होने के नाते मैं खुद आगे आकर यह व्यवस्था करूंगा.''