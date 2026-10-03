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विंध्य में सड़क क्रांति! सीधी की लीला साहू के बाद अब सिंगरौली की काजल शाह मैदान में

सड़क के लिए सिंगरौली की महिलाओं की सांसद से गुहार ( ETV BHARAT )

सिंगरौली : मूलभूत सुविधाओं और खासकर सड़क की मांग को लेकर सीधी की खड्डी खुर्द गांव की लीला साहू द्वारा छेड़ी गई मुहिम का असर दिखने लगा है. लीला साहू सोशल मीडिया पर लगातार गांव की समस्याएं उठाती हैं. खास बात ये है कि लीला साहू का साथ देने के लिए गांव महिलाएं एकजुट हैं. अब सिंगरौली में भी कुछ इसी प्रकार का नजारा दिखने लगा है. चितरंगी विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम धवई के छुरदा टोला की महिलाओं ने एकजुट होकर स्थानीय विधायक और सांसद के नाम से जारी वीडियो में पहले आग्रह किया, फिर खरी-खोटी सुनाई.