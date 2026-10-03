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विंध्य में सड़क क्रांति! सीधी की लीला साहू के बाद अब सिंगरौली की काजल शाह मैदान में

विंध्य क्षेत्र के गांवों में सड़क की मांग गूंजने लगी. सीधी की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू के बाद सिंगरौली में भी महिलाएं मैदान में.

Singrauli villages road
सड़क के लिए सिंगरौली की महिलाओं की सांसद से गुहार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 2:25 PM IST

5 Min Read
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सिंगरौली : मूलभूत सुविधाओं और खासकर सड़क की मांग को लेकर सीधी की खड्डी खुर्द गांव की लीला साहू द्वारा छेड़ी गई मुहिम का असर दिखने लगा है. लीला साहू सोशल मीडिया पर लगातार गांव की समस्याएं उठाती हैं. खास बात ये है कि लीला साहू का साथ देने के लिए गांव महिलाएं एकजुट हैं. अब सिंगरौली में भी कुछ इसी प्रकार का नजारा दिखने लगा है. चितरंगी विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम धवई के छुरदा टोला की महिलाओं ने एकजुट होकर स्थानीय विधायक और सांसद के नाम से जारी वीडियो में पहले आग्रह किया, फिर खरी-खोटी सुनाई.

आजादी के इतना साल बाद भी रोड नहीं

सिंगरौली जिले को ऊर्जाधानी के नाम से जाना जाता है. सिंगरौली जिले में कई गांव ऐसे हैं, जो सीधे रोड से नहीं जुड़े. रोड पर आने के लिए 4 से 6 किमी चारपाई या अन्य सहारे से मरीजों को लाया जाता है. क्योंकि सड़क नहीं होने से एंबुलेंस का पहुंचना नामुमुकिन है. बारिश के मौसम में ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है. सिंगरौली के चितरंगी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धवई के छुरदा टोला के लोग अभी भी सड़क के लिए जूझ रहे हैं.

सिंगरौली की महिलाओं ने भी सड़क की मांग उठाई (ETV BHARAT)

मरीज को कंधों पर लादकर ले गए

गुरुवार को जब गांव के ही एक व्यक्ति की तबीयत अचानक खराब हो गई, तब उसे मजबूरन मुख्य मार्ग पर ले जाने के लिए कंधे पर टांगकर 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा. तब जाकर किसी तरह से एंबुलेंस मिली. फिर युवक का अस्पताल में उपचार हो पाया. इसके बाद गांव की बदहाली को देखते हुए महिलाओं ने एक वीडियो जारी कर स्थानीय विधायक व राज्यमंत्री राधा सिंह के साथ ही सांसद राजेश मिश्रा से मूलभूत सुविधाओं की मांगों को लेकर सवाल किए.

ग्रामीणों को कब तक गुमराह करोगे

महिलाओं ने वीडियो में स्थानीय विधायक व सांसद से कहा "कब तक गुमराह करते रहेंगे आप लोग. हमारे वोटों के दम पर आप लोग जीतते हैं लेकिन जनता की मांगों पर ध्यान नही देते." महिला काजल शाह ने नाराजगी जताते हुए सवाल किया "ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों को वोट इसलिए दिया था कि उनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान हो. जब गांव में किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक खराब होती है और उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए कंधे का सहारा लेना पड़ता है, तो फिर विकास के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है."

Singrauli villages road
गांव में सड़क नहीं होने से मरीज को कंधों पर ले जाते ग्रामीण (ETV BHARAT)

ग्रामीणों की मांगों को गंभीरता से लें

महिलाओं ने सांसद डॉ. राजेश मिश्रा और राज्य मंत्री राधा सिंह से सवाल करते हुए कहा "आखिर ग्रामीणों की इस मूलभूत समस्या का समाधान कब होगा? गांव के लोगों को सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ रहा है. यदि किसी गांव में आज भी मरीज को कंधे पर बैठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ रहा है, तो ऐसे हालात पर जिम्मेदारों को गंभीरता से विचार करना चाहिए."

मंत्री बोली- सड़क का निर्माण पंचायत कराएगी

इस मामले में चितरंगी विधायक व राज्यमंत्री राधा सिंह ने ईटीवी भारत से कहा "चितरंगी विधानसभा क्षेत्र में आप घूम लीजिए वही सड़क अधूरी है जिन लोगों ने सड़क के लिए जमीन नहीं दी. यह पंचायत की सड़क है. उनको बनाना चाहिए. यह पंचायत का काम है, उनको करना चाहिए. आपके माध्यम से जानकारी मिली है हम जरूर पता करके इस सड़क को बनवाने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता को इस समस्या का समाधान मिल सके."

सीधी की लीला साहू के वीडियो वायरल

हाल ही में सीधी के खड्डी खुर्द गांव में सड़क की लड़ाई अब फिर तेज हो गई. पिछले माह एक महिला को डिलेवरी के लिए अस्पताल ले जाना था लेकिन एंबुलेंस खराब रास्ते के कारण गांव से 3 किलोमीटर पहले कीचड़ में फंस गई. महिला की डिलेवरी घर पर करानी पड़ी. इससे गुस्साई इसी गांव की लीला साहू, जिसके सोशल मीडिया पर 14 लाख फॉलोअर्स हैं, वह ग्रामीणों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई.

Singrauli villages road
सीधी की लीला साहू ने उठाई सड़क की मांग (ETV BHARAT)

बीते 2 साल से सड़क नहीं बनने को लेकर स्थानीय सांसद को लीला साहू को लगातार घेर रही है. जुलाई 2024 में लीला साहू ने इसी सड़क की बदहाली का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. वह बघेली में वीडियो बनाती हैं, जो कापी पॉपुलर होते हैं. इसी सड़क को लेकर लीला साहू और सांसद राजेश मिश्रा के बीच सोशल मीडिया पर वाकयुद्ध हो चुका है.

लीला साहू ने सांसद को दिखाया था आईना

जुलाई 2025 में लीला साहू गर्भवती थीं. उन्होंने एक बार फिर खराब सड़क के कारण गर्भवती महिलाओं और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में होने वाली परेशानी उठाई थीं. उस समय उन्होंने बताया था "गांव में उनके अलावा करीब छह अन्य गर्भवती महिलाएं भी थीं." इसी दौरान सीधी सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने लीला से प्रसव की तारीख पूछी थी. सांसद ने जरूरत पड़ने पर हेलिकॉप्टर की सुविधा का भी जिक्र किया था. इसके जवाब में लीला साहू ने जवाब दिया था "उन्हें हेलिकॉप्टर नहीं, गांव तक सड़क चाहिए."

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