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सिंगरौली में नदिया के पार एक गांव, बारिश के मौसम में 500 परिवार देश से अलग-थलग

सड़क तक पहुंचने के लिए नदी पार करना मजबूरी ( ETV BHARAT )

हरैया गांव सिंगरौली जिले के बैढ़न ब्लॉक में आता है. जिला मुख्यालय सिंगरौली यहां से दूर नहीं है, फिर भी गांव की मूलभूत सुविधाओं पर किसी की निगाह नहीं है. नदी के उस पार बसे 500 से ज्यादा ग्रामीण हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हैं. स्कूल जाना हो, अस्पताल पहुंचना हो, राशन लाना हो या फिर रोजी-रोटी की तलाश में निकलना हो, हर सफर की शुरुआत मौत के साये में होती है. ग्रामीण वर्षों से पुल और सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी आवाज विकास की फाइलों में कहीं दबकर रह गई है.

सिंगरौली : ऊर्जाधानी के नाम से मशहूर सिंगरौली जिला मुख्यालय से 20 किमी दूर स्थित हरैया गांव को रोड कनेक्टीविटी देश की आजादी के 8 दशक बाद बाद नहीं मिली. नतीजा, बारिश के मौसम में एक नदी गांव के 500 परिवारों को दुनिया से अलग-थलग कर देती है. अगर किसी को रोड पकड़ना है तो नदी तैरकर पार करनी पड़ती है. रोजमर्रा की जिंदगी के कामों के लिए ग्रामीण अपनी जान हथेली पर रखकर रास्ता तय करते हैं.

ईटीवी भारत से बात करते हुए गांव के निवासी प्रयागलाल जायसवाल बताते हैं "जबसे हम जानने लायक हुए हैं, तब से इसी समस्या से जूझ रहे हैं. हर साल बरसात के दिनों में इस गांव का अलाम कुछ इस तरह होता है जैसे कोई बाढ़ आपदा आई हो. गांव के 500 से ज्यादा ग्रामीण नदी के दूसरी तरफ कैद हो जाते हैं. जान जोखिम डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं. तमाम गुहार और शिकायतों के बावजूद यहां की स्थिति नहीं बदली."

नदी पार कर स्कूल जाते स्कूली बच्चे (ETV BHARAT)

नदी में पानी बढ़ने पर डूबने का खतरा

ग्रामीणों का कहना है कि पानी ज्यादा बढ़ जाने पर नदी को पार करने में बड़ा खतरा होता है. तेज बहाव, फिसलन के कारण हादसे का खतरा बना रहता है. हरैया के ग्रामीणों का सबसे बड़ा दर्द तो यह है कि समस्या के निदान के लिए कई वर्षों से जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं. बावजूद अब तक ग्रामीणों को इस समस्या का समाधान नहीं मिल सका. अब ग्रामीणों की आस खत्म हो रही है. उन्होंने हार मान ली है कि इस समस्या का निदान शायद नहीं हो पाएगा.

सड़क तक पहुंचे के लिए जान हथेली पर (ETV BHARAT)

देवसर विधायक समस्या से अनजान

ईटीवी भारत से बात करते हुए देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम ने कहा "यह समस्या बड़ी है और बरसात के दिनों में यह आती है. आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है. हरैया गांव हमारी विधानसभा क्षेत्र में है. हम संबंधित अधिकारियों से बात करके समस्या का निदान करेंगे. ग्रामीणों को समस्या से छुटकारा मिले, इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे. विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी."