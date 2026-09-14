पंचर की दुकान पर ट्रक का टायर खोलने के दौरान ब्लास्ट, ड्राइवर के उड़े चीथड़े
सिंगरौली में ट्रक का टायर खोलने के दौरान बड़ा हादसा. ड्राइवर की मौत. पास में खड़े दो लोग गंभीर घायल. दिनेश तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 2:13 PM IST|
Updated : September 14, 2026 at 2:44 PM IST
सिंगरौली : सिंगरौली में पंचर की दुकान पर हुए हादसे से लोग सहमे हुए हैं. एक ट्रक पंचर की दुकान पर आकर रुका. इस दौरान ड्राइवर क्लीनर के साथ ही दो और लोग ट्रक से टायर खोलने लगे. ट्रक से धुआं निकलने लगा. इसके बाद भी लोगों ने अपना काम जारी रखा. इसी दौरान अचानक टायर में इतना तेज ब्लास्ट हुआ कि ड्राइवर की चीथड़े उड़ गए. हादसे में दो लोग गंभीर हैं.
टायर खोलने के दौरान हादसा
हादसा रविवार रात का है. ड्राइवर पचौर गांव निवासी अनिल कुमार साहू पिता कृपानाथ साहू हाइवा वाहन लेकर जा रहा था. वाहन का एक टायर पंचर हो गया. ड्राइवर ने टायर पंचर की दुकान पर गाड़ी खड़ी की और टायर बनवाने की तैयारी की. ड्राइवर टायर खोलने लगा. रात के 10 बज रहे थे. पंचर टायर के बगल वाला टायर बहुत गर्म था. ड्राइवर ने टायर मैकेनिक के साथ गर्म टायर को खोलने की कोशिश की. इस दौरान धुआं निकलने लगा.
देखते ही देखते फट गया टायर
देखते ही देखते टायर फट गया. ब्लास्ट इतना तेज था कि मौके पर धुआं भर गया. हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल गहो गया. उसका एक पैर शरीर से अलग हो गया. उसे लोगों की मदद से उसकी अस्पताल ले जाया जाने लगा, तभी उसकी रास्ते में ही मौत हो गई. हादसे के वक्त मौके पर खड़े 2 लोगों को गंभीर चोट आई है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. यह पूरी घटना दुकान पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई.
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सिंगरौली के पचेर गांव की घटना
थाना प्रभारी बरगवां अनिल पटेल ने बताया "हादसा रविवार रात लगभग 10 बजे का. ग्राम पचौर में पंचर बनवाने के लिए कोल परिवहन में लगे वाहन चालक ने गाड़ी रोककर टायर बदलने लगा. इसी दौरान गर्म टायर अचानक से फट गया, जिससे ड्राइवर की मौत हो गई है. पास खड़े 2 लोगों को चोटें आई हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है."