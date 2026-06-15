सिंगरौली का तियरा तालाब बनेगा पर्यटन केंद्र, NCL ने कलेक्टर के सामने रखा प्रस्ताव
सिंगरौली में एनसीएल के सीएसआर फंड से तियरा तालाब की तस्वीर बदलेगी. तियरा पर्यटन केंद्र से मिलेंगे रोजगार के अवसर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 1:57 PM IST
सिंगरौली : कलेक्टर गौरव बैनल ने तियरा तालाब का भ्रमण किया. वह आदिवासी मछुआ समिति के सदस्यों के साथ बैठक करने के लिए नाव में सवार होकर पहुंचे. बैठक में बड़े प्रोजेक्ट पर मंथन किया गया. सिंगरौली में पर्यटन केंद्र के विस्तार और मछली उत्पादन पर लंबी चर्चा हुई. यह प्रोजेक्ट एनसीएल के सीएसआर फंड से विकसित किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट का मुख्य आकर्षण जलाशय के बीच स्थित दो टापू होंगे, जिनमें वॉच टॉवर एवं पर्यटकों हेतु अन्य आकर्षक गतिविधियां की जाएंगी.
कलेक्टर के साथ मछुआ समिति की मीटिंग
कलेक्टर गौरव बैनल ने तियरा ग्राम पंचायत स्थित गर्रा सिंचाई जलाशय का भ्रमण किया. इस दौरान कलेक्टर द्वारा मछुआ समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई. मछली पालन के साथ ही पर्यटन केंद्र के बारे में प्रस्ताव मांगे गए. कलेक्टर के साथ जीएम सीएसआर एनसीएल राजीव रंजन ने भी तियरा जल विहार एवं मत्स्य पालन के प्रस्तावित प्रोजेक्ट का अवलोकन किया.
प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए कलेक्टर बैनल ने आदिवासी मछुआ सहकारिता समिति तियरा द्वारा किए जा रहे मछली पालन एवं प्रस्तावित जल विहार को पर्यटन एवं मछली उत्पादन का एक बेहतरीन संगम बताया. शीघ्र ही समिति के सभी सदस्यों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा.
बोटिंग एक्टिविटीज के साथ कई गतिविधियां
प्रोजेक्ट के तहत पर्यटन को मद्देनजर रखते हुए तालाब की अधोसंरचना का विकास किया जाएगा. जिसमें रिक्रिएशनल थीम पर आधारित पाथ-वे, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाने हेतु बैठक व्यवस्था, बोटिंग एक्टिविटीज तथा अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी. तालाब के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण हेतु वृहद पौधरोपण भी किया जाएगा. कलेक्टर ने समिति के सदस्यों को आश्वासन देते हुए कहा "आपके द्वारा तैयार किए गए प्रोजेक्ट को सीएसआर के माध्यम से पूरा सहयोग किया जाएगा."
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पर्यटन बढ़ने से खुलेंगे रोजगार के अवसर
कलेक्टर गौरव बैनल व एनसीएल के राजीव तिवारी ने बताया "ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सिंगरौली के तियरा तालाब पर पर्यटक आने लगेंगे. इससे यहां मछली पालन करने वालों को भी लाभ होगा. क्योंकि जब पर्यटक आएंगे तो यहां लोगों को रोजगार भी मिलेगा."