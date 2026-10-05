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कटनी से सिंगरौली के बीच ट्रेन से शराब तस्करी, गिरफ्तार युवक ने खोला पूरा नेटवर्क

सिंगरौली/नीमच : ट्रेनों से शराब की तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. शनिवार शाम को सिंगरौली के बरगवां रेलवे स्टेशन पर एक युवक को जीआरपी और आरपीएफ ने दबोचा है. आरोप है कि ये युवक 2 बड़े ट्रॉली बैग में शराब की बोतलें भरकर ले जा रहा था. वह वेटिंग हाल में ट्रेन का इंतजार कर रहा था. इसी दौरान रेलवे पुलिस ने युवक को पकड़ लिया.

रेलवे पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक शराब लेकर ट्रेन से जाने की तैयारी कर रहा है. GRP और RPF की टीम ने वेटिंग हॉल में ट्रेन का इंतजार कर रहे युवक जितेंद्र सिंह राठौड़ उम्र 25 वर्ष को मौके पर पकड़ लिया. उसके पास पास से 2 बड़े ट्रॉली बैग से कुल 89 बोतल शराब जब्त की गईं. आरोपी ने बताया कि वह कटनी से सिंगरौली जाने वाली मेमो ट्रेन से आया था. अब वह दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था.

रेलवे पुलिस ने शराब तस्कर के विरुद्ध आबकारी 34 एक्ट के तहत कार्रवाई की है. बरगवां रेलवे स्टेशन GRP प्रभारी ASI रोशन लाल ने बताया "शनिवार रात 8 बजे जितेंद्र सिंह राठौड़ ट्रेन का इंतजार वेटिंग हॉल में कर रहा था. उसके पास से दो बड़े ट्रॉली बैग बरामद हुए, जिसमें भारी मात्रा में शराब भरी थी. उसने यह शराब सिंगरौली में ले जाना कबूल किया है."

नीमच में झूठे केस में फंसाने का आरोप

नीमच की बघाना पुलिस पर निर्दोष युवकों को एनडीपीएस एक्ट के गंभीर और झूठे मामले में फंसाने के आरोप परिजनों ने लगाए हैं. पीड़ित पक्ष की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शिकायती आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है. साजिदा सिंह चौहान ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया "उसके 19 वर्षीय पुत्र पवन सिंह चौहान के साथ इस्माईल, कुशल धनकानी, किंश और नाजिन हुसैन को पुलिस ने फर्जी मामले में आरोपी बनाया है. बघाना स्थित बालाजी धाम के पास आशा फ्यूल (पेट्रोल पंप) से पुलिसकर्मियों ने उनके बेटे को जबरन उठाया. पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी तैयार की और कागजों पर झूठी जब्ती दर्शा दी."

पुलिस ने परिजनों के आरोपों को नकारा

परिजनों का कहना है कि पुलिस द्वारा दिखाई गई 700 ग्राम एमडी ड्रग्स की जब्ती से इन युवकों का कोई लेना-देना नहीं है. जेल में बंद युवकों से मुलाकात के बाद परिजनों ने खुलासा किया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और एक फर्जी केस तैयार कर दिया. बघाना थाने की टीआई पुष्प चौहान का कहना है "इतनी बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स पकड़ी है. कोई छोटा मामला नहीं. 642 ग्राम एमडी पकड़ी है. कार्रवाई पूरी सही है."