ETV Bharat / state

तीसरी संतान पड़ी भारी, सिंगरौली में उप पंजीयक नौकरी से बर्खास्त, 23 साल पहले हुआ था बेटा

सिंगरौली के पंजीयन कार्यालय में तैनात उप पंजीयक अशोक परिहार को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश भोपाल से जारी.

Third Child Sub Registrar Dismissed
सिंगरौली में उप पंजीयक नौकरी से बर्खास्त (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 12:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिंगरौली : सरकारी नियमों का उल्लंघन करना उप पंजीयक को बहुत भारी पड़ा. सिंगरौली जिला पंजीयन कार्यालय में पदस्थ उप पंजीयक अशोक परिहार को बर्खास्त कर दिया गया है. वजह है सेवा में रहते हुए तीसरी संतान होना. उप पंजीयक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत में कहा गया था कि सरकारी सेवा में रहते हुए उनकी तीसरी संतान का जन्म वर्ष 2003 में हुआ था, जो तत्कालीन लागू सेवा नियमों के विपरीत है. कलेक्टर द्वारा गठित समिति ने जांच की तो मामला सही पाया गया.

जांच रिपोर्ट में तीसरी संतान की पुष्टि

इस बारे में महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय की ओर से आदेश जारी हुआ है. विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट में तीसरी संतान होने के तथ्य की पुष्टि करते हुए शासन को प्रतिवेदन सौंपा था. इसके आधार पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय जारी किया गया. जिला पंजीयक अधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया "यह आदेश महारीरिक्षक पंजीयन कार्यालय भोपाल से जारी हुआ है. अभी नए नियम के संदर्भ में कोई निर्देश या जानकारी नहीं है. कुछ निर्देश आएंगे तो उसका पालन करेंगे."

Third Child Sub Registrar Dismissed
उप पंजीयक अशोक परिहार को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश (ETV BHARAT)
Third Child Sub Registrar Dismissed
उप पंजीयक अशोक परिहार को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश (ETV BHARAT)

वर्ष 1992 से शासकीय सेवा में अशोक परिहार

जांच के दौरान नोटिस के जवाब में उप पंजीयक अशोक परिहार ने कहा था "उन्हें दो से अधिक संतान संबंधी नियम की जानकारी नहीं थी और विभाग की ओर से भी इस संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई." विभाग ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया. आदेश में कहा गया "परिहार वर्ष 1992 से नियमित शासकीय सेवा में थे, इसलिए यह मानना संभव नहीं है कि उन्हें सेवा नियमों की जानकारी नहीं थी."

साल 2000 में जारी हुई थी अधिसूचना

10 मार्च 2000 को जारी अधिसूचना के अनुसार जिन व्यक्तियों की दो से अधिक जीवित संतान हैं और उनमें से किसी एक संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ है, वे शासकीय सेवा के लिए पात्र नहीं माने जाते. इस मामले में खास बात ये है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 9 जून को सामान्य प्रशासन विभाग इस नियम को निरस्त करने के निर्देश दिए थे, जिसमें दो से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवारों को सरकारी सेवा के लिए अपात्र घोषित करने का प्रस्ताव था.

TAGGED:

SINGRAULI SUB REGISTRAR TERMINATE
SINGRAULI REGISTRATION OFFICE
NOTIFICATION RULES 2000 THIRD CHILD
SINGRAULI NEWS
THIRD CHILD SUB REGISTRAR DISMISSED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.