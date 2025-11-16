ETV Bharat / state

'हम अउब तो कचरबो करब', सिंगरौली में राज्यमंत्री ने फोन पर दी धमकी

सिंगरौली में बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची राज्यमंत्री राधा सिंह ने फोन पर बिगड़े बोल. इस मामले में राज्यमंत्री ने दी सफाई.

SINGRAULI RADHA SINGH THREATENED
सिंगरौली में राज्यमंत्री ने फोन पर दी धमकी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 6:27 PM IST

3 Min Read
सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें चितरंगी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और राज्यमंत्री राधा सिंह किसी को फोन पर कथित तौर पर धमकाते हुए दिखाई दे रही हैं. वीडियो में वो कहते हुए सुनाई दे रही हैं कि "जेका जेका मोटाई चढ़ी है, हम अउब तो कचरबो करब." वीडियो वायरल होने के बाद राज्य मंत्री ने बयान जारी कर सफाई दी है. उन्होंने कहा, "मेरे वीडियो को गलत संदर्भ में वायरल किया जा रहा है."

फोन पर राज्यमंत्री ने किसी को दी धमकी

पूरा वाकया शनिवार को बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने के दौरान हुआ. 15 नवंबर को जिला मुख्यालय बैढ़न स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा गया था. इसमें सिंगरौली बीजेपी के कई नेता शामिल हुए थे. कार्यक्रम में राज्यमंत्री राधा सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची थीं. इसी दौरान जब अपनी कार से फोन पर बात करते उतरी थी, तब वह किसी से यह कह रही थीं कि जिन-जिन को ज्यादा मोटाई चढ़ी है. हम आएंगे उनको तो कचरेंगे. यह घटना वहां वीडियो बना रहे लोगों के फोन पर कैद हो गया, जिसको किसी ने वायरल कर दिया.

राज्यमंत्री राधा सिंह का कथित वीडियो (ETV Bharat)

राज्य मंत्री की जमकर हो रही निंदा

इस वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. राज्यमंत्री राधा सिंह के कथित बयान पर लोग सवाल उठ रहे हैं. कई लोगों ने जनप्रतिनिधि का भाषा को अमर्यादित बताया है, तो किसी ने शब्दों के चयन पर आपत्ति जताई है. उनके बेतुके शब्दों की जमकर निंदा भी हो रही है. यह वीडियो इन दिनों सिंगरौली सहित मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है.

पहले भी दे चुकी हैं विवादित बयान

यह कोई पहली दफा नहीं है, जब राज्य मंत्री राधा सिंह अपने बेतुके बयान के चलते चर्चा में आई है. इससे पहले उन्होंने सिंगरौली दौरे पर सवाल पूछते एक पत्रकार को धक्का मार दिया था. एक बार तो राधा सिंह ने मंच से खुद को पीएम और सीएम दोनों बता दिया था. ऐसे कई बयानों दे चुकी हैं, लेकिन हाल ही के मामले में राज्यमंत्री राधा सिंह ने ईटीवी भारत को फोन पर अपना पक्ष बताया है.

'मैं अपने बेटे को डांट रही थीं'

राज्यमंत्री राधा सिंह ने कहा कि "यह वीडियो उस वक्त का है, जब वह अपने फोन से घर पर बात कर रही थी. बेटे को डराने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, तब ही किसी ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया. मैं फोन पर अपने बेटे को डांट कर समझा रही थी. मैं उस पर गुस्सा थी और उसी से बात कर रही थी. इसे गलत संदर्भ में वायरल किया जा रहा है."

