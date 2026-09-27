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लाखों फॉलोअर्स, मिस प्रेटी इंडिया का खिताब, फिर क्यों सिंगरौली की सोशल मीडिया स्टार निधि ने दी जान

सिंगरौली की फेमस सोशल मीडिया स्टार निधि ने दी जान ( ETV Bharat )

सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली में शनिवार की शाम को एक घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया. सिंगरौली की रहने वाली मिस प्रेटी इंडिया का खिताब जीतने वाली सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर ने अपने घर में आत्महत्या कर ली. पड़ोसी के अनुसार, आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर दिल्ली के किसी युवक से बात कर रही थी. इस दौरान नाराज होकर वह घर के अंदर गई और अपनी जान दे दी. मोरवा पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है की मौत का असली कारण क्या था.