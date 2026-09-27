लाखों फॉलोअर्स, मिस प्रेटी इंडिया का खिताब, फिर क्यों सिंगरौली की सोशल मीडिया स्टार निधि ने दी जान
सिंगरौली में मिस प्रेटी इंडिया का खिताब जीतने वाली सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर ने की आत्महत्या, युवक से फोन पर बात करने के बाद उठाया कदम. रिपोर्ट- दिनेश तिवारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 3:05 PM IST|
Updated : September 27, 2026 at 3:11 PM IST
सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली में शनिवार की शाम को एक घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया. सिंगरौली की रहने वाली मिस प्रेटी इंडिया का खिताब जीतने वाली सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर ने अपने घर में आत्महत्या कर ली. पड़ोसी के अनुसार, आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर दिल्ली के किसी युवक से बात कर रही थी. इस दौरान नाराज होकर वह घर के अंदर गई और अपनी जान दे दी. मोरवा पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है की मौत का असली कारण क्या था.
युवक से फोन पर बात करने के बाद उठाया कदम
दरअसल, सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र के भूसा मोड़ निवासी लता तिवारी की बड़ी बेटी 30 वर्षीय निधि तिवारी इनफ्लुएंसर थी. उसके सोशल मीडिया पर 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम करीब 7:30 बजे निधि ने अपने कमरे में आत्महत्या लगा ली. परिजनों के करीबी विनय सिंह के अनुसार, घटना के समय निधि कथित तौर पर दिल्ली निवासी एक युवक से फोन पर बातचीत कर रही थी. इसी दौरान वह किसी बात से नाराज होकर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया.
युवक ने तत्काल उसके परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी. जानकारी मिलते ही निधि की मां और बहन उसके कमरे की ओर दौड़ीं और दरवाजा खोला. इसके बाद परिजन तत्काल उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिजनों में मातम का माहौल है. सूचना मिलने पर मोरवा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.
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मामले की जांच में जुटी पुलिस
मोरवा थाना प्रभारी डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''पुलिस को युवती के आत्महत्या करने की सूचना मिली थी. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा. आसपास के लोगों और परिवार से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच को हर एंगल से देख रही है.''
निधि ने 2024 में जीता था मिस प्रेटी इंडिया का खिताब
निधि तिवारी की पहचान सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर के तौर पर होती थी. उसके कई लाख फॉलोअर्स थे. निधि तिवारी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती थी. वह अपनी रील्स बनाकर पोस्ट करती थी. जिसे लोग खूब पसंद करते थे. वह स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करती थी. इसके अलावा उसने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कई खिताब भी जीते थे. 2024 में निधि तिवारी ने मिस प्रेटी इंडिया का किताब भी जीता था. उनका सपना था कि वह फिल्मों में बतौर एक्टर काम करे.