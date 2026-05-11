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सबसे अनूठा नेशनल हाईवे, 15 साल में दो कांट्रेक्टर ने हाथ खड़े किए, अब NHAI खुद बनाएगा

सिंगरौली से सीधी को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे की हालत दयनीय ( ETV BHARAT )