सबसे अनूठा नेशनल हाईवे, 15 साल में दो कांट्रेक्टर ने हाथ खड़े किए, अब NHAI खुद बनाएगा
सिंगरौली से सीधी को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को अब एनएचआईए ही बनाएगा. दावा है कि 2 साल में बनकर होगा तैयार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 5:34 PM IST|
Updated : May 11, 2026 at 6:28 PM IST
सिंगरौली : एक ऐसा नेशनल हाईवे, जिसे बनाने में केंद्र सरकार को भी पसीना आ गया. ये हाईवे 15 वर्षों से बन रहा है. ये हाईवे संसद में भी गूंजा. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस हाईवे को लेकर कहा था कि इस पर किताब लिखी जा सकती है. 15 साल से बन रहे हाईवे का टेंडर दो बार हो चुके हैं. दोनों कंपनियों ने इस हाईवे को बनाने से हाथ खड़े कर दिए. कंपनियां काम छोड़कर चली गईं. अब तीसरी बार खुद NHAI ने इस सड़क को बनाने की जिम्मेदारी ली है. अब लोगों में आस जगी है. ये राष्ट्रीय राजमार्ग 39 है, जो सिंगरौली से सीधी को जोड़ता है.
दो कंपनियां काम छोड़कर जा चुकी हैं
सिंगरौली और सीधी को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 का निर्माण कार्य 2010 में शुरू हुआ था. पहले एक कंपनी को इसका टेंडर मिला और कुछ सालों तक उसने काम किया और फिर अधूरा छोड़कर चली गई. संसद में मुद्दा बार-बार गूंजा, फिर दोबारा टेंडर किया गया लेकिन दूसरी कंपनी ने भी कुछ दिन बाद हाथ खड़े कर लिए. यह देश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसके लिए 3 बार टेंडर हुए लेकिन काम कब पूरा होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता.
आए दिन होते हैं सड़क हादसे
15 साल बाद भी सीधी व सिंगरौली के लोगों का नेशनल हाईवे पर चलने का सपना भी अधूरा है. फिलहाल सीधी-सिंगरौली के नेशनल हाईवे 39 पर चलना बड़ा जोखिम भरा है. 15 वर्षों से अधूरे निर्माण कार्य के कारण नेशनल हाईवे 39 की स्थिति कुछ इस कदर हो चुकी है कि आम लोगों को सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं है. आए दिन सड़क हादसे भी हो रहे हैं. कई जगहों पर पुलिया निर्माण नहीं होने के कारण घंटों जाम लग जाता है. बीच-बीच में कुछ जगहों पर सड़क का निर्माण कार्य हुआ है. बारिश के दौरान यह सड़क इतनी खतरनाक हो जाती है कि इस पर बाइक सवार को भी जान जोखिम में डालकर चलना पड़ता है.
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सीधी सांसद बोले- दो साल में बनकर तैयार होगा हाईवे
सीधी सांसद राजेश मिश्रा ने ईटीवी भारत को बताया "हमने पूरा प्रयास करके एमपीआरडीसी से काम को NHAI को ट्रांसफर कराया. वर्क ऑर्डर हो गया है. काम भी शुरू हो गया है. मैं सांसद होने के नाते इस रोड में जो देरी हुई है क्षेत्रवासियों से व्यक्तिगत तौर पर क्षमा चाहूंगा. इस सड़क के निर्माण कार्य की रोजाना मॉनिटरिंग करूंगा. क्षेत्रवासियों को मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि नियत समय 2 वर्ष में इस सड़क का कार्य पूरा होगा और लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग की सौगात मिलेगी."