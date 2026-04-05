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सिंगरौली कलेक्टर बने स्कूल टीचर, चॉक लेकर बच्चों को बताए सफलता के मंत्र

सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल ने छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा, "विद्यार्थी अपनी पसंद के विषयों का चयन करें और कड़ी मेहनत से ऊंचाइयों को छुएं. आप में से ही कल के सिविल सेवक और उच्च अधिकारी निकलेंगे, जो देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे."

सिंगरौली: कलेक्टर गौरव बैनल की एक पहल की चर्चा इन दिनों जोरों से हो रही है. जहां कलेक्टर गौरव बैनल अचानक से शिक्षा की अलख जगाने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पहुंच गए. खुद हाथ में चॉक पकड़ शिक्षक की तरह क्लास ली और बोर्ड पर घंटों तक बच्चों को सफलता के मंत्र दिए. इस दौरान कलेक्टर ने ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को विभिन्न विषयों की बारीकियां समझाईं और पढ़ाई को बोझ न मानकर उसे रुचि के साथ पढ़ने की सलाह दी.

हाथ में चॉक थाम कलेक्टर बने शिक्षक

शनिवार को सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल ने स्कूल चलें हम अभियान के तहत शिक्षा की अलख जगाने खुद स्कूल पहुंच गए. उन्होंने शासकीय उच्चतर कन्या माध्यमिक विद्यालय बैढ़न में आयोजित भविष्य से भेंट कार्यक्रम के दौरान बच्चों का उत्साह बढ़ाया. इस दौरान खुद हाथ में चॉक थामकर मास्टर की तरह क्लास भी ली.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य

कलेक्टर ने स्कूल की विभिन्न गतिविधियों और छात्र-छात्राओं द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की. उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा, "निरंतर अभ्यास और लगन ही सफलता की असली कुंजी है. जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि हर बच्चा न केवल स्कूल पहुंचे, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्राप्त करे." जिले में 1 से 4 अप्रैल तक 'स्कूल चलें हम' अभियान के तहत प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

सिंगरौली डीएम गौरव बैनल बने स्कूल टीचर (ETV Bharat)

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चल रही कोचिंग

बच्चों से बात करते हुए डीएम गौरव बैनल ने कहा कि "आप सबके लिए सीएसआर की मदद से कोचिंग क्लासेस भी चलवाई जा रही है. पूरी रूचि के साथ नियमित कोचिंग क्लास अटेंड करें. ताकि आपकी आईआईटी और नीट जैसे प्रतियोगिताओं के लिए पूरी तैयारी हो सके.

आप सब की वैज्ञानिक जिज्ञासाओं की पूर्ति करने हेतु जल्द ही आईसीएआर संस्था के सहयोग से विद्यालय में टेलीस्कोप स्थापित किया जाएगा. जिसके माध्यम से आप सभी प्रत्यक्ष रूप से ग्रह, नक्षत्रों और चन्द्रमा आदि के साथ-साथ खगोल विज्ञान के संबंध में जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए भोपाल की टीम के द्वारा टेलीस्कोप संचालन की ट्रेनिंग दी जाएगी."

कलेक्टर गौरव बैनल ने आगे बताया, "भविष्य में आप सब के मंशा एवं माग के अनुसार खेल को बढ़ावा देने के लिए सीएसआर की मदद से स्पोर्ट कम्पलेक्स का निर्माण कराया जा रहा है. जिसमें स्वीमिंग पूल, टेनिस कोर्ट आदि खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसी के साथ विद्यालय एवं छात्रावासों में बास्केबॉल एवं बैडमिंटन कोर्ट निर्माण हेतु स्थल का भी चयन किया जा रहा है.

आप सभी स्कूल व्यवस्था मे सुधार हेतु प्राचार्य के माध्यम से अवगत करा सकते हैं. आपकी मंशानुसार पेयजल के लिए एक दिवस के अंदर विद्यालय में आरओ की व्यवस्था कराई जाएगी."