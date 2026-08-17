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सिंगरौली के इस स्टेशन से मिटेगा कालिख का दाग, एक याचिका दिलाएगी कोयले की गर्द से मुक्ति

अरुण जायसवाल समाजसेवी , सरई ने मांग की है कि "इस कोलयार्ड को कहीं दूर शिफ्ट किया जाये. इससे बच्चों, यात्रियों सभी को परेशानी हो रही है. प्रदूषण से लोगों की आंखों में भी परेशानी आ रही है."

अब ऐसे में कई शिकायत और आवेदन के बावजूद जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सरई के ही रहने वाले अधिवक्ता विनय जायसवाल ने हाईकोर्ट से न्याय की गुहार लगाई है और उन्होंने सभी समस्याओं को लेकर हाईकोर्ट से इस पर कार्रवाई के लिए आवेदन किया है. हाईकोर्ट में अपील करते हुए कहा गया है कि "प्रदूषण रोकने के प्रभावी उपाय के साथ-साथ रेलवे प्लेटफार्म को कोयला डंपिंग से मुक्त कराया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को प्रदूषण की समस्या से समाधान मिल सके. प्रदूषण आसपास के ग्रामीणों के लिए भी परेशानी की वजह बना हुआ है."

पूरा मामला सिंगरौली जिले के सरई रेलवे स्टेशन का है जहां सरई रेलवे स्टेशन के पास में ही कोयला लोडिंग के लिए बगल के प्लेटफार्म पर रेलवे साइडिंग संचालित है. यहां भारी मात्रा में कोयले की डंपिंग की जा रही है और और प्रदूषण का आलम कुछ इस कदर है कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को खड़ा होने भी मुश्किल हो रहा है. आसपास के क्षेत्र में भी इस कोयला साइडिंग से इतनी भारी मात्रा में प्रदूषण होता है कि आसपास के लोग भी बुरी तरह से प्रभावित हैं.

सिंगरौली/भोपाल: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में रेलवे स्टेशन पर कोयले की डंपिंग होने की वजह से लोगों को और यात्रियों को ढेरों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. कई बार शिकायत और जनप्रतिनिधियों से आवेदन के बावजूद नहीं हो रही कार्रवाई से आसपास के क्षेत्र में कोयले का प्रदूषण होने की वजह से लोगों में बीमारियां और ट्रेन यात्रियों को भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है. कोयला के प्रदूषण से परेशान स्थानीय लोगों ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है.

भोपाल रेलवे स्टेशन की गंदगी पड़ी भारी

भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के दावों के बीच भोपाल रेलवे स्टेशन में फैली गंदगी ने प्रबंधन के सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है. भोपाल रेलवे स्टेशन परिसर में कचरा, चोक नालियां और खुले में कचरा रखने जैसी कमियां मिलने के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त रुख अपनाया है. जिसके बाद मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को लेकर रेलवे पर 10 लाख 6 हजार 250 रुपये की पर्यावरण क्षतिपूर्ति तय की है. खास बात यह है कि यह कार्रवाई तीन महीने तक सुधार नहीं होने के बाद हुई है.

92 दिन तक नहीं सुधरी व्यवस्था, अब लगा 10.06 लाख का जुर्माना

पर्यावरण नियमों के अनुसार भोपाल रेलवे स्टेशन रोजाना 5 टन से कम कचरा उत्पन्न करता है, इसलिए इसे हरित श्रेणी में रखा गया है. इसके बावजूद स्टेशन पर कचरा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था में खामियां सामने आईं. बीते 15 अप्रैल 2026 से 15 जुलाई 2026 तक कुल 92 दिनों के उल्लंघन के आधार पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित फार्मूले से रेलवे पर 10,06,250 रुपये की क्षतिपूर्ति तय की गई है.

पहली जांच में मिली गंदगी, समझाइश के बाद भी नहीं बदले हालात

दरअसल, 15 अप्रैल को हुई पहली जांच में स्टेशन की सफाई व्यवस्था में कई कमियां मिली थीं. इसके बाद रेलवे प्रशासन को व्यवस्था सुधारने की समझाइश दी गई थी. लेकिन 15 जुलाई तक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ. इसी बीच 15 जुलाई को एनजीटी की केंद्रीय क्षेत्र पीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सवाल किया कि नियमों के उल्लंघन के बावजूद रेलवे पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति क्यों नहीं लगाई गई. साथ ही पीठ ने दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए थे.

नालियों से लेकर पटरियों तक, जांच में सामने आईं खामियां

निरीक्षण के दौरान स्टेशन परिसर में स्वच्छता व्यवस्था की कई गंभीर कमियां सामने आईं. प्लेटफार्म 4 और 5 के पास पटरियों के किनारे नालियां चोक और ओवरफ्लो मिलीं. पटरियों और आसपास कचरे से भरे लावारिस बैग पड़े मिले. वहीं, प्लेटफार्म नंबर 6 पर ठोस कचरा भंडारण केंद्र ऊपर से खुला पाया गया. इसके अलावा गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने के लिए पर्याप्त कूड़ेदान और सूचना बोर्ड भी नहीं मिले. लिफ्ट के अंदर पान और गुटखे के पीक के निशान भी पाए गए थे.

याचिका के बाद बढ़ी सख्ती, 24 सितंबर को अगली सुनवाई

यह मामला याचिकाकर्ता शिवम कुमार कोरी की याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया. न्यायमूर्ति एसके सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए रेलवे को अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी. इस सुनवाई में रेलवे की ओर से सफाई व्यवस्था और पर्यावरण नियमों के अनुपालन को लेकर अपना पक्ष रखा जाएगा. वहीं, इस मामले में डीसीएम सौरभ कटारिया का कहना है, कि "मामले के बारे में जानकारी पता कर रहे हैं. अगली सुनवाई में रेलवे अपना पक्ष एनजीटी के सामने रखेगा."