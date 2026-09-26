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सिंगरौली में रेत माफिया का आतंक! वाहन चेकिंग से नाराज आरोपियों ने चेक पोस्ट को किया आग के हवाले

सिंगरौली में रेत से भरे वाहन को कर्मचारियों ने चेकिंग के लिए रोका, बदमाशों ने चेक पोस्ट फूंका. कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान. रिपोर्ट-दिनेश तिवारी

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सिंगरौली में रेत माफिया का आतंक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 10:09 PM IST

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सिंगरौली: बरगवां थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह रेत माफिया की बड़ी दबंगई सामने आई है. यहां रेत नाका चेक पोस्ट पर रेत से लोड वाहन को कर्मचारियों ने रोक लिया और दस्तावेज की जांच की. इससे नाराज रेत माफिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर पोस्ट पर धावा बोल दिया और उसे आग के हवाले कर मौके से फरार हो गए. मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है.

खनिज विभाग ने जब्त किया वाहन

गुरुवार की सुबह रेत नाका चेक पोस्ट पर रेत लोड वाहन को कर्मियों ने रोका और रेत परिवहन से संबंधित टीपी सहित अन्य दस्तावेज जांच के लिए मांगे. इस दौरान वाहन चालक कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका. अवैध रेत से लोड के बारे में चेकपोस्ट कर्मियों ने खनिज विभाग को सूचना दी, जिसके बाद खनिज विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और रेत से लोड गाड़ी को जब्त कर लिया.

बरगवां थाना प्रभारी अनिल पटेल ने जानकारी देते हुए बताया, "इस घटना में अवैध रेत से लोड वाहन को रोकने पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद कुछ लोगों द्वारा आधी रात को बरगवां स्थित रेत नाका के चेक पोस्ट को जला दिया गया. पुलिस ने तीन नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना में शामिल अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है. मामले की सभी एंगल से जांच जारी है."

मौके से भागकर कर्मचारियों ने बचाई जान

इसी बात से नाराज माफिया ने शुक्रवार की आधी रात अपने साथियों के साथ चेकपोस्ट पर धावा बोल दिया और गुस्से में आकर रेत नाका चेक पोस्ट को आग के हवाले कर दिया. आग लगाने के साथ चेक पोस्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए. इस दौरान मौके पर मौजूद 6 से ज्यादा कर्मचारियों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई.

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