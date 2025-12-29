बस और बाइक में आमने-सामने टक्कर, डिलीवरी बॉय समेत इंजन में घुसी बाइक, युवक की दर्दनाक मौत
सिंगरौली में रफ्तार के कहर ने ली डिलीवरी बॉय की जान, काम खत्म कर घर लौट रहा था युवक, रास्ते में मिली मौत
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 29, 2025 at 10:03 AM IST
सिंगरौली : रविवार रात रफ्तार के कहर ने सिंगरौली में एक डिलीवरी बॉय की जान ले ली. यहां तेज रफ्तार यात्री बस और बाइक में आमने सामने भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बाइक के परखच्चे उड़ गए, जिसमें बाइक सवार डिलीवर बॉय की मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस मोरवा से बैढ़न की ओऱ जा रही थी और जयंत से डिलीवरी देकर बाइक सवार मोरवा लौट रहा था. मोटरसाइकिल की सीधी भिड़ंत के बाद राहगीरों ने बाइक सवार युवक को अस्पताल ले जाने की कोशिश की पर उसकी मौत हो चुकी थी.
टक्कर इतनी जोरदार की बस भी क्षतिग्रस्त
सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत एनसीएल एक्सप्रेस वे पर ये घटना घटी है. रविवार रात हुए इस हादसे में कलश गुप्ता (28) की मौत हो गई है. मृतक मोटरसाइकिल क्रमांक MP 66ZD 5013 से जयंत से मोरवा आ रहा था, जबकि बस क्रमांक MP 66P 1118 मोरवा से बैढ़न जा रही थी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल पूरी तरह चकनाचूर हो गई और बस का अगला हिस्सा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों वाहनों की रफ्तार काफी तेज थी.
एक्सप्रेस वे का ट्रैफिक हुआ बहाल
घटना की सूचना मिलते ही मोरवा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल नेहरू शताब्दी चिकित्सालय, जयंत भेजा गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल को पिकअप वाहन में लोड कर मोरवा थाना पहुंचाया, जबकि बस को एक्सप्रेसवे के किनारे खड़ा कर यातायात बहाल कराया गया.
यह भी पढ़ें- सिंगरौली में कोयला लोड ट्रक 30 फीट गहरी खाई में गिरा, ड्राइवर और खलासी की मौत
हादसे की जांच में जुटी पुलिस
बस और बाइक की इस भीषण टक्कर को लेकर थाना प्रभारी मोरवा यूपी सिंह ने जानकारी देते हुए कहा, '' यह घटना रविवार देर रात की है. बाइक सवार युवक डिलीवरी का काम कर जयंत से वापस मोरवा आ रहा था. वहीं सामने से यात्री बस से वह आमने-सामने टकरा गया. भीषण टक्कर के बाद लोगों ने युवक को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, पर उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी. पुलिस टीम ने मृतक का शव नेहरू शताब्दी चिकित्सालय, मर्च्युरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी है. मामले में आवश्यक कार्रवाई करते हुए पुलिस जांच में जुटी हुई है.''