बस और बाइक में आमने-सामने टक्कर, डिलीवरी बॉय समेत इंजन में घुसी बाइक, युवक की दर्दनाक मौत

सिंगरौली : रविवार रात रफ्तार के कहर ने सिंगरौली में एक डिलीवरी बॉय की जान ले ली. यहां तेज रफ्तार यात्री बस और बाइक में आमने सामने भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बाइक के परखच्चे उड़ गए, जिसमें बाइक सवार डिलीवर बॉय की मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस मोरवा से बैढ़न की ओऱ जा रही थी और जयंत से डिलीवरी देकर बाइक सवार मोरवा लौट रहा था. मोटरसाइकिल की सीधी भिड़ंत के बाद राहगीरों ने बाइक सवार युवक को अस्पताल ले जाने की कोशिश की पर उसकी मौत हो चुकी थी. टक्कर इतनी जोरदार की बस भी क्षतिग्रस्त सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत एनसीएल एक्सप्रेस वे पर ये घटना घटी है. रविवार रात हुए इस हादसे में कलश गुप्ता (28) की मौत हो गई है. मृतक मोटरसाइकिल क्रमांक MP 66ZD 5013 से जयंत से मोरवा आ रहा था, जबकि बस क्रमांक MP 66P 1118 मोरवा से बैढ़न जा रही थी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल पूरी तरह चकनाचूर हो गई और बस का अगला हिस्सा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों वाहनों की रफ्तार काफी तेज थी.