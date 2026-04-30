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सिंगरौली में कार को बोलेरो ने मारी टक्कर, पति-पत्नी की मौत, बेटी गंभीर, शादी से लौट रहा था परिवार

सिंगरौली में कार और बोलेरो की टक्कर में पति-पत्नी की मौत, अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ती बेटी, बोलेरो ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा.

SINGRAULI 2 DEATH ACCIDENT
सिंगरौली में कार को बोलेरो ने मारी टक्कर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 12:37 PM IST

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सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बुधवार की शाम को भीषण सड़क हादसा सामने आया है. जहां शादी से लौट रहे कार में सवार एक परिवार को सामने से आ रही बोलेरो ने सीधे टक्कर मार दी. घटना इतनी भीषण थी कि मौके पर ही पति-पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं कार में सवार बेटी भी गंभीर रूप से घायल है. पुलिस की मानें तो यह हादसा बोलेरो वाहन ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुआ. बोलेरा ड्राइवर घटना के बाद से फरार है. पुलिस इस घटना की जांच कर रही है.

शादी करके लौट रहा था परिवार
पूरी घटना सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र की है. जहां परिवार भाड़े की गाड़ी लेकर शादी में हनुमना गया था. बुधवार शाम को पति-पत्नी और बेटी शादी में शामिल होकर वापस सिंगरौली आ रहे थे. तभी सीधी सिंगरौली के बॉर्डर पर स्थित झोखो चौकी के पास सामने से आ रहे बोलेरो वाहन ने स्विफ्ट डिजायर कार को तेज रफ्तार और लापरवाही से टक्कर मार दी.

यह हादसा इतना बड़ा था कि मौके पर ही इस घटना में पति गायत्री तिवारी उम्र 48 वर्ष पत्नी ममता तिवारी उम्र 45 वर्ष की मौके पर मौत हो गई. वहीं बेटी नेहा तिवारी (उम्र 18 वर्ष) गंभीर रूप से घायल है. जिसका इलाज रीवा मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है. पुलिस के अनुसार, इस हादसे का कारण बोलेरो वाहन ड्राइवर की लापरवाही बताई जा रही है. फिलहाल पुलिस इस घटना की पूरी जांच कर रही है.

SINGRAULI ROAD ACCIDENT
बोलेरो ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा (ETV Bharat)

झोंखो चौकी प्रभारी अनिल मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''इस घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और बेटी की हालत गंभीर है जहां उसका इलाज मेडिकल कॉलेज रीवा में किया जा रहा है. वही इस घटना में पूरी लापरवाही बोलेरो वाहन की सामने आई है. दोनों शव का पोस्टमार्टम सीधी में किया जा रहा है. पुलिस इस घटना की हर एंगल से जांच में जुट गई है.

पन्ना में बारात से भरी बस में लगी आग
पन्ना के गुन्नौर थाना अंतर्गत ग्राम शंकरगढ़ के पास बारातियों से भरी बस में अचानक आग लग गई. जिससे बस में अफरा-तफरी फैल गई. जानकारी के मुताबिक, चलती बस में कैबिन के नीचे इंजन के पास धुआं उठने लगा, जिसके बाद ड्राइवर ने जैसे ही ग्राम शंकरगढ़ के पास बस को सड़क के किनारे रोका और उसकी जांच की, थोड़ी देर में बस में आग लग गई. जिससे ड्राइवर ने तुरंत ही बारातियों को सकुशल नीचे उतरने के लिए कहा. इसके बाद देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई.

Bus catches fire in Panna
पन्ना में बस बनी आग का गोला (ETV Bharat)

त्रिवेंद्र त्रिवेदी थाना प्रभारी गुन्नौर ने बताया कि, ''यह घटना दिनांक बुधवार रात करीब 10 बजे की है. जैसे ही बस में आग लगने की सूचना मिली तुरंत ही पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा. लोगों को सकुशल पहले ही बस से उतार लिया गया था. तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. गनीमत रही की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है. मामले की जांच की जा रही है.''

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