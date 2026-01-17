ETV Bharat / state

उम्र 11 साल, पैरों से दिव्यांग बेटी, सिंगरौली के जंगल से घर तक लकड़ियों का गट्ठा घुटनों के बल पीठ पर

अत्यधिक गरीबी, शरीर की लाचारी के बीच संघर्ष क्या होता है, इसे देखना है तो मिलिए सिंगरौली की आदिवासी बैगा समाज की दिव्यांग बालिका से.

Singrauli poor Disabled girl
सिंगरौली की दिव्यांग गरीब बेटी की झकझोरने वाली व्यथा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 1:51 PM IST

Updated : January 17, 2026 at 2:07 PM IST

सिंगरौली : ये सच्ची कहानी एक ऐसे गरीब आदिवासी बैगा परिवार की लड़की की है, जिसकी उम्र महज 11 साल है, दोनों पैरों से दिव्यांग. गरीबी इतनी कि माता-पिता पालने में असहाय. मासूम अपने नाना-नानी के साथ रहती है. चलने-फिरने में असमर्थ ये मासूम बालिका घुटनों के बल चलकर जंगल से पीठ पर लकड़ियां ढोकर लाती है. जैसे ही इस झकझोरने वाली मासूम बालिका का वीडियो सोशल मीडिया पर चला तो लोगों की आंखें भर आईं.

आदिवासी बैगा समुदाय की मासूम बेटी

जिन कंधों पर स्कूल बैग होना चाहिए, हाथों में किताबें, वह बच्ची पीठ पर लकड़ी का भारी गट्ठा रखकर घुटनों के बल रेंगती हुई आगे बढ़ रही है. यह दृश्य सिंगरौली जिले के छत्तीसगढ़ बॉर्डर से सटे बारहपन गांव का है. वीडियो सामने आने के बाद मासूम लड़की की दर्दनाक कहानी सबके सामने आई. बरहपान गांव के मुडवनीया टोला में आदिवासी बैगा समुदाय की 11 वर्षीय दिव्यांग बेटी दिल कुमारी की व्यथा और संघर्ष शब्दों में बयां करना संभव नहीं है.

सिंगरौली की आदिवासी बैगा समाज की दिव्यांग बालिका (ETV BHARAT)

स्कूल भी जाती है, घर के सारे काम भी करती है

ये मासूम बालिका जंगल से लकड़ी इकट्ठा कर उसका गट्ठा अपनी पीठ पर लादकर घुटनों के बल घर पहुंचती है. ये रोज की कहानी है. इसके बाद वह घर के चूल्हे में भी हाथ बंटाती है. खास बात ये है कि ये मासूम बालिका अअपना भविष्य को संवारने के लिए स्कूल भी जाती है. उसके सपने बड़े हैं. वह पढ़कर शिक्षक बनना चाहती है. इस मासूम बालिका को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता. वह चाहती है कि उसे जिला प्रशासन से कम से कम ट्राई साइकिल ही मिल जाए.

वीडियो ने सिंगरौली कलेक्टर को भी झकझोरा

11 वर्षीय दिव्यांग बेटी दिल कुमारी कक्षा तीसरी में पढ़ाई करती है. दोनों पैरों से लाचार है लेकिन फिर भी स्कूल जाती है हाथों के सहारे. वीडियो सामने आते ही सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल भी द्रवित हो गए. उन्होंने इस दिव्यांग बेटी की मदद के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था कराई. व्हील चेयर मिलते ही दिल कुमारी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा. ऐसा लगा जैसे उसको अपने सपनों को पाने का साधन मिल गया हो.

व्हील चेयर दिलाई, इलाज कराने की तैयारी

ईटीवी भारत से बात करते हुए कलेक्टर गौरव बैनल ने कहा " बालिका को बुलाया गया था. उसकी हरसंभव मदद की जाएगी. व्हील चेयर दी गई. इलाज की भी व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी. उसका डीडीआरसी की टीम से परीक्षण कराया गया है. परीक्षण में प्रारंभिक आकलन यह है कि इलाज संभव है तो उसे पहले अपने पैरों पर खड़ा किया जाएगा."

इसके साथ ही ये पूरी जानकारी ली जा रही है कि क्या सभी सरकारी योजनाओं का लाभ इस परिवार को मिल रहा है. अगर नहीं मिल रहा है तो इसे जल्द दिलाने की व्यवस्था की जाएगी.

