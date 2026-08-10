स्पेशल ब्रांच के प्रधान आरक्षक ने की खुदकशी, ट्रांसफर न होने से था परेशान, सीएम तक पहुंचाने को कही ये बात
सिंगरौली में पुलिस की स्पेशल ब्रांच में पदस्थ प्रधान आरक्षक ने की आत्महत्या, पुलिस विभाग पर लगाया आरोप, दिनेश तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 7:18 PM IST
सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में सोमवार को एक बड़ा हैरान करने वाला बड़ा मामला सामने आया है. यहां पुलिस की स्पेशल ब्रांच में पदस्थ प्रधान आरक्षक ने आत्महत्या कर ली. आत्महत्या का कारण उसने पत्र में लिखा है कि "कई साल से ट्रांसफर न होने के कारण वह परेशान हो चुका था. अधिकारियों की अनदेखी और सिस्टम की नाकामी के कारण उसने जान देने का फैसला लिया. इसके साथ उसने अपील की कि उसका पत्र मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए जिससे उसकी तरह पुलिस विभाग में परेशान कई पुलिसकर्मियों की समय से सुनवाई हो सके."
पूरा मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का है. यहां सिंगरौली के कोतवाली थाना में पदस्थ राकेश गंगले स्पेशल ब्रांच में पिछले कुछ वर्षों से कार्य कर रहे थे. सोमवार को उनका शव कार्यालय में मिलने से अफरा तफरी मच गई. सूचना के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई. पुलिस अधिकारी और तहसीलदार की उपस्थिति में शव का पंचनामा कर पीएम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया. पुलिस को मृतक के पास से एक पत्र मिला है जिसमें मृतक प्रधान आरक्षक ने अपनी मौत का जिम्मेदार पुलिस विभाग और सिस्टम की नाकामी को ठहराया है.
पुलिस विभाग को ठहराया जिम्मेदार
मृतक राकेश गंगले ने पत्र में लिखा है कि "सिंगरौली से खरगोन जिले की दूरी लगभग 1000 हजार किलोमीटर है, इसलिए परिवार से दूर रहने के कारण वह अपने जिले खरगोन या आसपास क्षेत्र में ट्रांसफर चाहते थे, उन्होंने कई बार अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपनी समस्या को बताया. बावजूद इसके विभाग ने उनके ट्रांसफर संबंधी आवेदन पर कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई." इसके साथ-साथ मृतक ने सीएम तक अपना सुसाइड नोट भेजने की अपील की ताकि पुलिस विभाग में तैनात ऐसे कई पुलिसकर्मी जो ट्रांसफर न होने से परेशान हैं उनकी परेशानी का हल मिल सके.
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पूरे मामले को लेकर सीएसपी ललित बैरागी ने बताया कि "मामले में मार्ग कायम कर लिया है. तहसीलदार की उपस्थिति में शव को पीएम हेतु जिला चिकित्सालय भिजवाया है. मिले पत्र में जिन बातों का जिक्र है उन मामले की जांच की जा रही है, मृतक के परिजन देर रात तक सिंगरौली पहुंचेंगे इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी."